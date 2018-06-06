Происшествия. 14:25

Уголовное дело возбуждено из-за падения ребенка на детской площадке во Владивостоке

Он облокотился на неисправный элемент игрового комплекса, упал с высоты и получил травмы

6 июня, PrimaMedia. На детской площадке по улице Чкалова во Владивостоке 4 июня 2018 года 8-летний ребенок упал с игрового комплекса и получил травмы. По версии следствия, ребенок играл на детской площадке, облокотился на неисправный элемент игрового комплекса, упал с высоты и получил травмы, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт регионального СК.

По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности).

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, в управляющей компании, обслуживающей данный участок, изъята соответствующая документация, допрашиваются очевидцы, назначены судебные экспертизы.

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