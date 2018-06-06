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«Примсоцбанк» вошёл в ТОП-50 самых медийных банков России

Рейтинг подготовлен агентством «Медиалогия»

6 июня, PrimaMedia. "Примсоцбанк" занял 48 строчку медиарейтинга российских банков за апрель 2018 года, опубликованного на портале Banki.ru. Рейтинг был подготовлен агентством "Медиалогия", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

Как отметили в пресс-службе банка, что с начала апреля действительно наблюдается рост числа публикаций в ведущих СМИ регионов присутствия банка, а также на крупнейших отраслевых порталах.

"Попадание банка в рейтинг обусловлено двумя факторами. Во-первых, растёт сам банк, условия по продуктам становятся лучше. Растёт интерес у клиентов, а СМИ всё больше хотят писать о серьёзных и полезных для их аудитории вещах, — рассказал начальник отдела маркетинга и рекламы ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" Георгий Бибаев. — Во-вторых, высокий уровень профессионализма наших сотрудников делает их комментарии ценным материалом для подготовки статей на финансовые и банковские темы.

Рейтинг был сформирован на основе медиаиндекса и отражает как количественное, так и качественное присутствие "Примсоцбанка" в информационном поле. Он зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, конфликтности, характера упоминания и других параметров.

Учтены публикации в базе СМИ "Медиалогия", насчитывающей 44,7 тысячи источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги.

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