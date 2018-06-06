Учителя из Уссурийска, выдавшего грамоту с украинской символикой, вызвали на педсовет

Грамота. Фото: из открытых источников

Администрация школы извинилась перед родителями учеников

6 июня, PrimaMedia. Случай, произошедший в школе Уссурийска, где ученику за отличную учебу выдали грамоту с символикой Украины, получил широкую огласку. Руководство школы извинилось перед родителями, сообщив, что заготовленные грамоты закончились, поэтому три штуки пришлось взять из интернета и распечатать, не обратив внимания на символику Украины. Учителю вынесено дисциплинарное взыскание, сообщает ИА UssurMedia.

Как пояснили в управлении образования и молодежной политики администрации УГО, досадная оплошность возникла по вине учителя начальных классов, которой не хватило трех бланков, чтобы поощрить лучших учеников и их родителей. Она распечатала на фотобумаге изображение, найденное в интернете, не обратив внимание на детали картинки. Директор школы, подписывая грамоты для всех учеников, а это более 150 экземпляров, также не заметила этих элементов.

В настоящее время все грамоты с украинской символикой обменены на другие, с государственной символикой РФ. Родителям принесены извинения.

Учителю школы вынесено дисциплинарное взыскание. Данное происшествие будет рассмотрено на педагогическом совете школы.

Управлением образования и молодежной политики будет проведено совещание руководителей образовательных учреждений по недопущению подобных ситуаций впредь и ответственности за руководство образовательной, научной, воспитательной работой в образовательных учреждениях.

Как сообщалось, накануне в соцсетях появился видеоролик о том, что ученика школы N30 в Уссурийске за отличную учебу наградили грамотой с гербом Украины.

Причем, сами родители не ожидали такой шумихи вокруг этого казусного случая. Информацию подхватили и СМИ Украины.