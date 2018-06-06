Грамота. Фото: из открытых источников

Учителя из Уссурийска, выдавшего грамоту с украинской символикой, вызвали на педсовет

Администрация школы извинилась перед родителями учеников

6 июня, PrimaMedia. Случай, произошедший в школе Уссурийска, где ученику за отличную учебу выдали грамоту с символикой Украины, получил широкую огласку. Руководство школы извинилось перед родителями, сообщив, что заготовленные грамоты закончились, поэтому три штуки пришлось взять из интернета и распечатать, не обратив внимания на символику Украины. Учителю вынесено дисциплинарное взыскание, сообщает ИА UssurMedia.

Как пояснили в управлении образования и молодежной политики администрации УГО, досадная оплошность возникла по вине учителя начальных классов, которой не хватило трех бланков, чтобы поощрить лучших учеников и их родителей. Она распечатала на фотобумаге изображение, найденное в интернете, не обратив внимание на детали картинки. Директор школы, подписывая грамоты для всех учеников, а это более 150 экземпляров, также не заметила этих элементов.

В настоящее время все грамоты с украинской символикой обменены на другие, с государственной символикой РФ. Родителям принесены извинения.

Учителю школы вынесено дисциплинарное взыскание. Данное происшествие будет рассмотрено на педагогическом совете школы.

Управлением образования и молодежной политики будет проведено совещание руководителей образовательных учреждений по недопущению подобных ситуаций впредь и ответственности за руководство образовательной, научной, воспитательной работой в образовательных учреждениях.

Как сообщалось, накануне в соцсетях появился видеоролик о том, что ученика школы N30 в Уссурийске за отличную учебу наградили грамотой с гербом Украины.

Причем, сами родители не ожидали такой шумихи вокруг этого казусного случая. Информацию подхватили и СМИ Украины.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

"Каюсь! Родину люблю": в школе в Приморье объяснили награждение ученика грамотой Украины

05 июня, 18:15

В Уссурийске проверят видеоролик о награждении ученика грамотой с символикой Украины

05 июня, 15:10

Школу №1 в центре Артема закроют на ремонт до декабря

01 июня, 18:10

Учительница в Приморье заставила ученика чистить зубы перед всем классом

29 мая, 18:20

Последний звонок прозвенел в школах Артема

24 мая, 18:10

Картина дня

МедиаСаммит номер пять! Первый день главного медиафорума Дальнего Востока

05 июня, 19:45

«Справедливая Россия» на выборах в Приморье делает ставку на «региональность»

05 июня, 19:40

«Культура нищая, а у нас 34 млн не освоены»: депутаты обсудили культурную госпрограмму

12:20

Примавтодор возглавил подводник

14:10

Бывший депутат Думы Владивостока стал главой Инвестиционного агентства Приморья

10:35

Специальная комиссия отправилась в контрольный рейд по пляжам Владивостока
РусГидро приветствует участников Пятого Дальневосточного МедиаСаммита
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia