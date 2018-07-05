Фестиваль сельской культуры "Ханкайские Зори" пройдет в Приморье

Фестиваль "Ханкайские зори". Фото: ИА PrimaMedia

Участников мероприятия ждут концерты, музыкальные встречи и традиционная ханкайская уха (ИНФОГРАФИКА)

5 июля, PrimaMedia. Традиционный краевой фестиваль сельской культуры "Ханкайские Зори", посвященный памяти заслуженного работника культуры РФ Ю.П. Ващенко, пройдет с 6 по 8 июля в приморском селе Камень-Рыболов, на берегу живописного озера Ханка. На фестивале представят жанры традиционного любительского творчества. Участников мероприятия ждут концерты, музыкальные встречи и традиционная ханкайская уха, сообщает ИА PrimaMedia.

Задачи фестиваля — содействие развитию любительского, художественного исполнительства; содействие сохранению традиционной народной культуры; пропаганда и популяризация самодеятельного народного творчества, декоративно-прикладного искусства.

На "Ханкайские зори-2018" приглашаются творческие объединения, клубы, занимающиеся декоративно-прикладным искусством, вокальные коллективы и солисты, фольклорные ансамбли и отдельные исполнители, ансамбли и солисты-исполнители эстрадной песни, хореографические коллективы народного и эстрадного танца.

Все участники трехдневного мероприятия получат дипломы фестиваля и памятные сувениры. Также учреждены специальные призы фестиваля.

Организатором фестиваля выступает администрация Ханкайского района при содействии МБУ "Централизованная клубная система" Камень-Рыболовского сельского поселения при поддержке департамента культуры Приморского края и Приморского краевого центра народной культуры.

Программа:

6 июля (пятница)

15.00 — выездные концерты участников фестиваля по Ханкайскому району;

16.00 — торжественное собрание, посвященное Дню образования Ханкайского района, открытие фестиваля "Ханкайские зори";

18.00 — детская игровая программа на площади ЦДК;

19.00 — музыкальная программа молодых исполнителей на площади ЦДК;

21.00 — молодежная дискотека на площади ЦДК с. Камень-Рыболов.

7 июля (суббота)

14.00 — выездные концерты в села района;

17.00 — репетиция гала-концерта;

20.00 — гала-концерт, закрытие фестиваля на водной сцене озера Ханка, праздничный фейерверк.

8 июля (воскресенье)

10.00 — награждение участников фестиваля;

11.00 — увлекательный отдых на берегу о. Ханка для участников фестиваля и традиционная ханкайская уха.



Фестиваль "Ханкайские Зори". Фото: ИА PrimaMedia

Напомним, в Приморском крае продолжается активная работа по развитию и популяризации культуры и проводятся мероприятия для жителей во всех городах и районах края.