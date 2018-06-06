Тихоокеанский этап развития России и роль медиа в нем обсудили на Медиасаммите

Пленарная дискуссия Пятого Дальневосточного медиасаммита. Фото: ИА PrimaMedia

Участники пленарной дискуссии сошлись во мнении, что реализация восточного вектора невозможна без участия СМИ

6 июня, PrimaMedia. Медиасообщество играет важную роль в реализации восточного вектора России – ускоренном развитии Сибири и Дальнего Востока, последовательной интеграции огромной страны в бурно развивающийся Азиатско-Тихоокеанский регион. Правильное освещение журналистами процесса развития региона, создаваемых в нем механизмов для бизнеса и инвестиций, историй успеха имеет огромное значение для его будущего процветания, сошлись во мнении участники пленарной дискуссии Пятого Дальневосточного медиасаммита "Тихоокеанский этап развития России: люди, бизнес, медиа, идеи", прошедшей сегодня, 6 июня в кампусе ДВФУ во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia.

Пленарную дискуссию открыл проректор ДВФУ по развитию Дмитрий Земцов. Он поприветствовал участников медиасаммита, отметив, что роль медиа в ускоренном развитии Дальнего Востока огромна.

"То, что вы делаете очень важно для развития Дальнего Востока. Вашими стараниями Дальний Восток должен перестать быть дальним, должен становиться все ближе к центральной России. Желаю вам успешной работы", — сказал Дмитрий Земцов.

Профессор Высшей школы экономики Сергей Караганов отметил, что развитие Дальнего Востока очевидно – в регионе создаются десятки новых предприятий, а темпы роста экономики уже несколько лет выше среднероссийских.

При этом, отметил он, развитие идет не такими быстрыми темпами как хотелось бы.

"Причина в том, что поворот на Восток до сих пор не стал общим для всех россиян, общим национальным приоритетом. Нужно добиваться, чтобы это произошло, и, чем скорее, тем лучше", — отметил ученый.

Добиться этого поможет введение курса истории присоединения Сибири и Дальнего Востока в школьную программу, существенное усиление подготовки востоковедов, изучения разных аспектов развития региона. Общественное сознание должно избавиться от понятия "желтой угрозы", перестать бояться развития сотрудничества с Азией.

Важным посылом развития человеческого капитала в регионе, привлечения в него новых жителей должно стать осознание ими себя в роли освоителей, первопроходцев, отметил Караганов.

Само стремление России в Азию имеет под собой как исторические и культурные предпосылки, так и стратегический потенциал, считает он.

"Именно Азия становится важнейшим источником капитала и новых технологий в мире, а экономический центр планеты постепенно смещается к границе Китая и Индии. Поэтому стремление России в Азию стратегически правильно", — сказал профессор ВШЭ.

"Главным конкурентным преимуществом региона должно стать слияние преимуществ географического положения Дальнего Востока с научно-технологическим потенциалом Центральной Сибири. И России необходима еще одна столица — сибирско-тихоокеанская. И часть ведомств нужно перевести сюда", — заключил Сергей Караганов.

По мнению заместителя министра связи РФ Алексея Волина существенным конкурентным преимущество Дальнего Востока в АТР должны стать цифровые технологии.

"Это та сфера, где наиболее динамично появляются новые продукты, меняются лидеры и постоянно появляются новые ниши. Преимущество этой сферы – в неограниченном географическими границами количестве рынков и потребители по всему миру", — отметил Волин.

По его словам, у Дальнего Востока есть огромный потенциал для того, чтобы стать лидером цифрового рынка в АТР.

В регионе создается соответствующая инфраструктура, например, цифровым телевидением покрыто 98% территории, количество базовых станций втрое больше, чем по стране.

Еще одно приоритетное направление, без которого невозможен рывок – подготовка кадров для цифровой экономики. Причем не только для себя, но и для стран АТР.

"В этом направлении мы можем быть крайне конкурентоспособны, есть потенциал для экспорта образовательных услуг в сфере IT, путем обучения в российских вузах иностранных студентов и открытия филиалов российских вузов за рубежом", — рассказал замминистра связи.

Он отметил, что российские специалисты цифровой сферы имеют высокие компетенции, и способны создавать такие продукты и платформы для распространения контента, которые будут конкурентоспособны в мире.

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко в ходе дискуссии высказал свое мнение о том, как привлечь людей на Дальний Восток.

"Сегодня Владивосток уже считается первым городом Европы в Азии. Как Петр I прорубал окно в Европу, так и президент России Владимир Путин сегодня направляет развитие страны на Восток. Наша задача сегодня – повысить качество жизни каждой приморской семьи. Обеспечить высокую заработную плату, доступное жилье, современную инфраструктуру. Тогда сюда будут люди приезжать, и никто не уедет", — сказал глава региона.

Для того чтобы приморцы не уезжали из региона, а край прирастал новыми жителями, уже многое сделано, отметил он.

"Скоро у нас будет открыт музейный комплекс с филиалами Эрмитажа и Русского музея, уже открыта Приморская сцена Мариинского театра. Мы сконцентрировали у себя все новые технологии, в том числе в гражданском судостроении. Уже сегодня наш завод "Звезда" имеет заказы на постройку 118 судов на ближайшие пять лет. Осенью мы откроем центр ядерной медицины. В регионе сегодня сконцентрированы и новые технологии машиностроения, и современные системы обучения специалистов", – рассказал Андрей Тарасенко.

Глава Приморья призвал журналистов помогать региону донести до всего мира, что сейчас в Приморье создается будущее.

"Хочется, чтобы вы рассказали всему миру, что у нас все меняется, что мы меняемся, что регион развивается", — заключил Андрей Тарасенко.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, отметил, что для журналистского сообщества страны Дальний Восток является очень важным направлением для развития отношений с журналистским сообществом стран Азии. Он поблагодарил организаторов Медиасаммита, отметив, что форум во Владивостоке с каждым годом становится все интереснее, а журналисты со всей России гордятся тем, что побывали на нем.

Директор компании Rambler по медиа Андрей Цыгер указал на то, что Азиатско-Тихоокеанский регион интересен цифровому бизнесу, прежде всего своей емкостью.

По его словам, Дальний Восток может смело претендовать на роль интеллектуального хаба России в Азии.

"АТР – это 4 млрд человек, 1,9 из которых активно пользуются интернетом. Поэтому у России, которая входит в ТОП стран по темпам цифровизации, развития цифровых технологий, безусловно, есть шанс занять достойное место на этом рынке", — отметил он.

Отметим, что Пятый Дальневосточный МедиаСаммит проходит 6-8 июня в кампусе ДВФУ на острове Русском. Форум расширяет горизонты и международную составляющую за счет активного привлечения экспертов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, что делает его глобальной коммуникационной площадкой. Организаторами Дальневосточного МедиаСаммита-2018 выступают Приморское отделение Союза журналистов России, администрация Приморского края, Союз журналистов России, мероприятие проходит под эгидой министерства по развитию Дальнего Востока.



