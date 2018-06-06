Instagram может разрешить выкладывать видео продолжительностью до часа. Фото: pixabay.com

Instagram может разрешить выкладывать видео продолжительностью до часа

Возможное нововведение будет касаться роликов, снятых в вертикальном формате

6 июня, PrimaMedia. Сервис Instagram может разрешить пользователям выкладывать видеоролики продолжительностью до одного часа, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой газету "Известия".

Как пишет WSJ, возможное нововведение будет касаться роликов, снятых в вертикальном формате. Сейчас в Instagram можно выложить видео длиной в одну минуту.

Кроме того, такой формат поддерживается функцией Instagram Stories, с помощью которой можно загружать фото и видео продолжительностью до 15 секунд в течение 24 часов.

Ранее сообщалось, что в Instagram появилась кнопка, с помощью которой можно скрывать истории и посты пользователей из ленты, не отписываясь от них.

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