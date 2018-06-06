Общество. 15:20

Минстрой упростит процедуру вовлечения территорий под строительство

Законопроект необходим для того, чтобы выполнить поручение президента

6 июня, PrimaMedia. Минстрой разработал законопроект, облегчающий для госкомпании "Дом.РФ" (ранее — АИЖК) вовлечение федеральных земель под жилищное строительство, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой газету "Известия".

В частности, "Дом.РФ" может начать получать отчеты о нецелевом использовании участков и проводить аукционы по аренде земли для комплексного освоения территории.

Как следует из текста законопроекта, с которым ознакомились "Известия", градостроительная документация, предусматривающая возведение муниципальных объектов, больше не будет препятствием для комплексного освоения территорий.

Законопроект необходим для того, чтобы выполнить поручение президента: вводить по 120 млн кв. м жилья в год. Поправки могут также облегчить реновацию ветхого жилья в регионах, считают эксперты.

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