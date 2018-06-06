Борис Гладких избран мэром Находки. Фото: пресс-служба администрации Находки

За него проголосовало 23 из 28 присутствовавших депутатов

6 июня, PrimaMedia. Борис Гладких избран мэром Находки. За него проголосовало 23 из 28 присутствовавших депутатов на заседании Думы города, где конкурсная комиссия рассматривала шесть кандидатов на пост главы Находки. Заседание состоялось сегодня, 6 июня, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, что второй этап конкурса на замещение должности главы Находки состоялся 1 июня в думе городского округа. Конкурсная комиссия под председательством вице-губернатора Приморского края Дмитрия Братыненко провела собеседования с кандидатами. По итогам собеседований, было принято решение, согласно которому на рассмотрение городской думы 6 июня были представлены шесть кандидатов.

Среди них оказался и.о. главы Находки Борис Гладких. Хотя буквально 10 мая в ходе заседания комиссии Думы Находки по законности Гладких заявил о намерении оставить работу в администрации, но в последний день приема заявок подал пакет документов на участие в конкурсе. На сегодняшнем заседании именно его кандидатуру поддержали депутаты. Свой голос за него отдали 23 из 28 присутствовавших народных избранников. Таким образом, Борис Гладких избран мэром Находки.

Отметим, что решение об избрании на должность главы Находкинского городского округа принимается большинством голосов от установленного числа депутатов. В новом созыве думы городского округа 30 человек. Таким образом, для победы кандидату необходимо было получить не менее 16 депутатских голосов.

Напомним, Находка осталась без главы 17 апреля. Андрей Горелов, занимавший пост главы с 2016 года, покинул его после затяжного политического конфликта с местными группами влияния, представленными в Думе Находки. В ходе разрешения ситуации, поста спикера гордумы лишился и Евгений Воронин. В отличие от главы он сложил полномочия сразу, после встречи врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко с участниками конфликта в доме переговоров 14 апреля. В свою очередь, Горелов, согласившийся уйти в отставку по просьбе главы региона, уже 16 апреля дал задний ход, предоставив в Думу письмо с условием, что готов уйти только с вступлением в должность вновь избранного главы. Но после еще одной встречи с врио губернатора переосмыслил свое решение и на следующий день написал заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию.

Также напомним, что Дума города Находки объявила конкурс на должность главы 3 мая. В состав конкурсной комиссии со стороны представительного органа вошли первый заместитель спикера Олег Серганов, депутаты Андрей Кузнецов, Рита Подкорытова и Владислав Тушков. Со стороны главы региона также четыре представителя: вице-губернатор по внутренней политике Дмитрий Братыненко, который стал председателем комиссии; директор департамента внутренней политики края Павел Ясевич; начальник отдела юридической экспертизы правового департамента администрации Виктор Киряев, а также депутат Заксобрания от округа №18 (входит часть Находки) Всеволод Романов.



