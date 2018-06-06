«Крылья Востока» удивят приморцев московским световым шоу

Сергей Матлин. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Сергей Матлин рассказал, каким будет краевой праздник для выпускников школ

6 июня, PrimaMedia. Первый общекраевой праздник для выпускников приморских школ обещает стать запоминающимся и эффектным. Об этом сегодня, 6 июня, в ходе брифинга на V МедиаСаммите рассказал директор АНО "Центр содействия развитию молодежи Приморского края" Сергей Матлин, сообщает ИА PrimaMedia.

Праздник "Крылья Востока" состоится в субботу, 30 июня, на набережной Цесаревича с 19 до 22.30. Ключевыми моментами обещают стать световое шоу от московской компании "Сила света" и концерт с участием лучших приморских студенческих коллективов и приглашенных звезд — правда, имена артистов организаторы пока не называют. Сергей Матлин намекнул, что приедут бывшие земляки, добившиеся больших успехов, которых все знают.

Что касается светового шоу, то для монтажа оборудования задействуют опоры моста через Золотой рог и плавучий док Дальзавода. Сергей Матлин предупредил, что временно придется ограничивать движение по мосту как минимум по одной полосе.

Пригласительные билеты на праздник выпускников "Крылья Востока" распространяются бесплатно во всех районах Приморья по запросу одиннадцатиклассников. Предоставляют их и родителям. Всего в этом году школу в Приморье окончили 9200 человек. По словам Сергея Матлина, далеко не все из них захотят и смогут приехать во Владивосток, но организаторы рассчитывают собрать аудиторию в 25-30 тысяч.

Помимо праздника для всех выпускников днем раньше состоится чествование лучших из них — отличников и тех кто достиг особых успехов в спорте и общественной жизни. Для них Приморский театр молодежи устроит первый показ нового спектакля "Алые паруса".