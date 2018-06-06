Дорожную карту о взаимодействии разработают депутат Государственной Думы и руководство Всероссийского детского центра. Фото: ИА PrimaMedia

Дорожную карту о взаимодействии разработают депутат Государственной Думы и руководство Всероссийского детского центра

6 июня, PrimaMedia. Многие родители не понимают систему распределения и не знают, каким образом они могут отправить ребенка на отдых. Об этом заявил Владимир Новиков в ходе встречи с директором Всероссийского детского центра "Океан" Андреем Базилевским. Поводом для встречи депутата Госдумы с директором Всероссийского детского центра "Океан" стал вопрос о доступности путевок в лагерь для приморских детей, — ИА PrimaMedia.

— Направления взаимодействия крайне разнообразны. Мы наметили много вариантов объединения усилий ради развития доступности "Океана" для приморских детей, повышения уровня знаний молодых педагогов в области новых учебных технологий и многое другое. Это важное направление работы, которое позволит нам повысить качество подготовки педагогов и поможет распространить "океанский опыт" по работе с детьми по муниципалитетам края, — отметил Владимир Новиков.

Владимир Новиков и Андрей Базилевский договорились о разработке общей Дорожной карты и заключении соглашения о взаимодействии с Ассоциацией "Совет муниципальных образований", председателем которой является парламентарий. Одним из пунктов "дорожной карты" станет использование мощностей детского центра для подготовки молодых педагогов Приморья

Андрей Базилевский отметил, что уже осенью начнет действовать АИС "Путевка".

— Этот пилотный проект по набору детей с помощью автоматизированной информационной системы отбора и поощрения путёвками в ВДЦ "Океан" будет запущен в октябре 2018. АИС "Путёвка" — это современный инструмент отбора заявок на получение путёвок, основанный на принципах прозрачности и отбора. В 2019 году на обучение будут зачисляться дети, осваивающие образовательные программы основного общего и среднего образования, добившиеся успехов в области культуры, искусства, науки, спорта, общественной деятельности и учёбы, на основании рейтинга достижений (грамот, дипломов, сертификатов), определённых автоматизированной информационной системой "Путёвка" — сказал Андрей Базилевский.

Владимир Новиков отметил, что эта система позволит беспристрастно подходить к отбору детей, которых будут поощрять путёвками в лагерь.