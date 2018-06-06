Сенатор Ростислав Гольдштейн: Экономика России вышла на устойчивую тенденцию роста

Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: ИА PrimaMedia

Всемирный банк подтвердил свой прогноз по росту ВВП России в 2018 году на уровне 1,5%.

6 июня, PrimaMedia. Всемирный банк подтвердил свой прогноз по росту ВВП России в 2018 году на уровне 1,5%. В данном прогнозе ВБ также сохранил свои ожидания по ВВП на 2019-2020 годы на уровне 1,8%. Таким образом, Россия преодолела временный экономический спад, который имел место в 2014-2015 годах, и вышла на тенденцию роста, — сообщает ИА PrimaMedia

Кроме того, позитивную динамику показывает и федеральный бюджет России. Так, профицит в 2018 году достигнет 0,5%. Такое заявление сделал Президент России Владимир Путин на встрече с деловыми кругами Австрии в Вене.

— Благодаря относительно ответственной бюджетной политике сократился и дефицит федерального бюджета до 1,5%. А в этом году будет достигнут профицит в 0,5%, — сказал Президент.

-Несмотря на то, что санкции против нашей страны не просто продолжают действовать, но и расширяются некоторыми западными партнерами, России удается вопреки ожиданиям демонстрировать уверенный экономический рост. И этот факт в очередной раз признают авторитетные западные финансовые институты, такие как Всемирный Банк. Благодаря мерам, принятым руководством России в части поддержки разных отраслей промышленности, сельского хозяйства и ряда других удалось сократить инфляцию, создать более благоприятные условия для инвестиций и ведения бизнеса. Результатом этого стал рост ВВП страны, а также сокращение дефицита бюджета. Таким образом, факты и цифры упорно говорят об устойчивой тенденции подниматься вверх дальше, невзирая на противодействие со стороны отдельных государств, – прокомментировал член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.

Справочно:

Динами ВВП России, %:

2014 г. — рост на 0,7%

2015 г. — падение на 2,8%

2016 г. — падение на 0,2%

2017 г. — рост на 1,5%.