Андрей Хапочкин. Фото: предоставлено пресс-службой правительства Сахалинской области

Повышение продолжительности жизни россиян нужно обеспечить через меры соцзащиты - Хапочкин

Доплату сахалинцам и курильчанам с трудовым стажем 40 и более лет хотят повысить

6 июня, PrimaMedia. Депутатская фракция "Единой России" вышла с инициативой увеличения ежеквартальных доплат к пенсиям островных пенсионеров, проработавшим в островном регионе 40 и более календарных лет и проживающим на территории Сахалинской области. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу облдумы.

Как пояснил секретарь регионального отделения "Единой России" Андрей Хапочкин, в ноябре прошлого года при думском комитете по соцполитике в областной думе была создана рабочая группа по изучению вопроса установления доплат пенсионерам, проработавшим в Сахалинской области свыше 20 лет и проживающим на территории региона.

"Этот вопрос партия "Единая Россия" держит на особом контроле и мы выступили с инициативой разработать и принять дополнительные меры, направленные на повышение благополучия людей старшего поколения, тех, кто своим многолетним трудов внес свой вклад в развитие региона. Идея получила поддержку главы области и общественников, — подчеркнул Хапочкин. — И по итогам работы было принято решение на первоначальном этапе увеличить доплату людям с трудовым стажем 40 и более лет, таких в Сахалинской области более 27 тысяч человек".

По инициативе островных "единороссов" предлагается уже с 1 июля 2018 года повысить размер доплаты с 1137 рублей в квартал до трех тысяч рублей.

"Эта инициатива была полностью поддержана главой региона и более того, на последовавшей после заседании фракции "Единой России" общей встрече губернатора с членами фракции и активом ветеранских организаций эта позиция была усилена до увеличения размера доплаты до пяти тысяч рублей", — подчеркнул лидер островных "единороссов".

Сейчас в Сахалинской области проживает более 160 тысяч пенсионеров: из них 27,5 тысячи сахалинцев и курильчан имеют стаж работы 40 и более лет; более 14 тысяч человек со стажем 30 и более лет: около семи тысяч человек имеют стаж 20 и более лет.

"Работа по установлению доплат сахалинцам и курильчанам на этом не останавливается. Вторым этапом совместно с министерством соцзащиты и при поддержке губернатора мы будем прорабатывать вопрос об установлении доплат следующей категории граждан – тем, кто имеет трудовой стаж на островах 30 и более лет, — подвел итог спикер регионального парламента Андрей Хапочкин. – Также в повестке нашей работы — строительство первого областного Дома ветеранов, спортивно-досугового центра для людей старшего поколения, совершенствование форм санаторно-курортного лечения и организации постоянных занятий физкультурой по месту жительства".

Напомним, ранее президент России Владимир Путин после инаугурации в мае 2018 года в указе "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" поручил Правительству РФ повысить ожидаемую продолжительность жизни населения до 78 лет, а к 2030 году — до 80 лет.

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