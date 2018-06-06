Туристка из Китая сорвалась с видовой площадки во Владивостоке

Место происшествия. Фото: ИА PrimaMedia

Иностранка села на опорную стенку, чтобы сфотографироваться, и у нее под ногами сломались перила (ФОТО)

6 июня, PrimaMedia. Туристка из Китая сорвалась с видовой площадки в районе Орлиного гнезда во Владивостоке. Она пролетела более 15 метров и упала на тротуар. По словам очевидцев, иностранка без сознания, но признаки жизни подает. На место происшествия выехала скорая помощь, сообщает ИА PrimaMedia.

— Она с помощью треноги сама себя фотографировала рядом с опорной стенкой. Она сделала несколько фото, а потом села на перила, и у нее под ногой они проламились. Она потеряла равновесие, и упала назад спиной. Удар пришелся на перила, которые находятся еще ниже, и соответственно она повалилась еще на тротуар рядом с магазином. Пульс прощупали — он есть, признаки жизни подает, шевелится, но находится без сознания, — рассказали очевидцы.

Как уточнили свидетели происшествия, на место происшествия выехала скорая помощь.