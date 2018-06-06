Известный политконсультант расскажет на Медиасаммите-2018 о политических рисках

Алексей Ситников. Фото: ИА PrimaMedia

Мастер-класс основателя «Имидж-контакта» Алексея Ситникова состоится 7 июня

6 июня, PrimaMedia. Известный политический консультант, основатель консалтинговой компании "Имидж-контакт" Алексей Ситников проведёт в рамках 5-го Дальневосточного медиасаммита мастер-класс по политическим рискам и структурам влияния в современной России. Встреча состоится на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке 7 июня, сообщает ИА PrimaMedia.

Слушатели узнают о том, что такое VUCA мир, как повышать антихрупкость, о политических рисках, структуре влиятельности и ее региональных особенностях.

Место и время: ДВФУ, зал "Морской". 14:00—15:30

Кроме того, в этот день состоится мастер-класса Алексея Ситникова под названием "Кармалоджик. Логика кармы", в рамках которого эксперт расскажет, какие законы управляют нашей жизнью и как правильно использовать это знание в бизнесе, общении, семейных делах.

Место и время: ДВФУ, зал "Средний". 15:45—17:15

Напомним, что пятый юбилейный МедиаСаммит проходит во Владивостоке 6 и 7 июня. Площадкой проведения форума по традиции стал кампус ДВФУ на острове Русском. Участников ждут более 100 секций с участием топовых федеральных экспертов. Любой желающий может бесплатно принять участие в форуме, регистрация для вновь прибывших участников будет открыта в течение двух дней форума, 6 и 7 июня. Организаторы форума ожидают до 6 тысяч участников за три дня.

Справка: СИТНИКОВ Алексей Петрович — доктор психологических наук, доктор экономических наук. Политконсультант и психолог. Основатель первой в России кафедры политического консалтинга и избирательных технологий в НИУ-ВШЭ. Основатель и президент крупнейшей российской консалтинговой группы "Имидж-контакт", одного из лидеров рынка стратегического, коммуникационного и юридического консультирования политических и бизнес структур в России. В его профессиональном портфолио более 400 избирательных кампаний в более чем 50 странах мира.

Привез, адаптировал и широко распространил НЛП и Эриксоновский гипноз в России. Имеет опыт консультирования и преподавания в более чем 50-ти странах. В частности, был ключевым политконсультантом и личным коучем у ведущих политиков и государственных деятелей стран постсоветского пространства, Азии, Европы, Латинской Америки: от семьи Б. Ельцина, Г. Грефа и Ю. Тимошенко до Э. Шеварнадзе, Б. Нетаньяху.

Последние проекты Алексея Ситникова – мировой краудсорсинговый и социальный проект Karmalogic и международная фабрика мысли Integral Country в партнерстве с известным философом Кеном Уилбером.

Алексей Ситников также презентует во Владивостоке свою монографию Karmalogic.

В основу проекта легли 54 "правила жизни", сформулированные на семинаре "Управление судьбой личности и бизнеса", проходившем летом 2013 года в Гималаях, участники которого искали ответ на вопрос, почему у одних людей все без лишних усилий складывается хорошо, а другие вынуждены ежедневно бороться за свой успех, все время сталкиваясь с трудностями или проблемами. На протяжении следующих нескольких лет проект активно развивался оффлайн (на многочисленных семинарах и мастер-классах) и онлайн (в соцсетях и на форумах).

— Эта монография – первый шаг к системному изучению кармических законов. Но далеко не последний – скорее всего таких законов обнаружится в десятки раз больше, и данная книга призвана начать полномасштабное обсуждение и аккумулирование новых закономерностей, претендующих на право стать новыми законами судьбы, — рассказал Алексей Ситников.