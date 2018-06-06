Реальные результаты работы режимов ТОР и СПВ представили на МедиаСаммите-2018. Фото: АО "Корпорация развития Дальнего Востока"

Резиденты поделились историями своего успеха (ФОТО)

6 июня, PrimaMedia. Сегодня на острове Русском в кампусе ДВФУ резиденты территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток рассказали участникам V Дальневосточного Медиасаммита об эффектах специальных налоговых режимов, которые помогают им реализовывать инвестиционные проекты. Инициатором сессии "ТОР и СПВ – в центре внимания. Результаты функционирования режимов" стала Корпорация развития Дальнего Востока.

Главными темами мероприятия стали реальные результаты деятельности бизнеса в условиях существующих экономических режимов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток и участие представителей средств массовой информации в продвижении режимов среди населения и предпринимателей России.

Реальные результаты работы режимов ТОР и СПВ представили на МедиаСаммите-2018. Фото: АО "Корпорация развития Дальнего Востока" Реальные результаты работы режимов ТОР и СПВ представили на МедиаСаммите-2018. Фото: АО "Корпорация развития Дальнего Востока" Реальные результаты работы режимов ТОР и СПВ представили на МедиаСаммите-2018. Фото: АО "Корпорация развития Дальнего Востока" Реальные результаты работы режимов ТОР и СПВ представили на МедиаСаммите-2018. Фото: АО "Корпорация развития Дальнего Востока" 1 / 4

В первой части сессии резиденты территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток поделились историями своего успеха, при этом ведущая роль в реализации проектов была отведена льготам и преференциям в рамках специальных режимов.

В число спикеров вошли руководители компаний "ДНС Групп", "ДВ-Инжиниринг", "Композитное кораблестроение", "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" и "Терра", в том числе представители общественных организаций и власти — врио вице-губернатора Приморского края Константин Богданенко, глава города Владивостока Виталий Веркеенко и председатель Общественного совета при Минвостокразвития России Сергей Габестро.

Реальные результаты работы режимов ТОР и СПВ представили на МедиаСаммите-2018. Фото: АО "Корпорация развития Дальнего Востока" Реальные результаты работы режимов ТОР и СПВ представили на МедиаСаммите-2018. Фото: АО "Корпорация развития Дальнего Востока" Реальные результаты работы режимов ТОР и СПВ представили на МедиаСаммите-2018. Фото: АО "Корпорация развития Дальнего Востока" Реальные результаты работы режимов ТОР и СПВ представили на МедиаСаммите-2018. Фото: АО "Корпорация развития Дальнего Востока" Реальные результаты работы режимов ТОР и СПВ представили на МедиаСаммите-2018. Фото: АО "Корпорация развития Дальнего Востока" 1 / 5

Эксперт — руководитель Дальневосточного филиала компании "Ernst & Young" Алексей Ерохин дал оценку конкурентоспособности режимов ТОР и СПВ в сравнении с особыми экономическими зонами стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Открыл дискуссию генеральный директор АО "Корпорация развития Дальнего Востока". Денис Тихонов выразил благодарность каждому инвестору, ставшему резидентом территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, а на сегодняшний день таковых уже 980, за смелость в принятии решений, которые помогают региону развиваться ускоренными темпами.

"У нас много экономических схем и эффектов, — отметил спикер, — но людей интересуют простые вещи: реализованные проекты и созданные рабочие места. Сегодня более 110 предприятий уже введены в эксплуатацию, и это только начало пути. Каждый резидент должен получить качественную услугу, чтобы реализовать свой проект".

Вторая часть сессии была посвящена ответам на вопросы медиасообщества. Дискуссию открыла юная представительница блогосферы, 10-летняя Кристина Погодаева с вопросом о том, какие проекты для детского отдыха планируют создать резиденты в ближайшее время.

Также в деловой программе Дальневосточного МедиаСаммита с 6 по 8 июня в кампусе ДВФУ открылась выставка продукции и достижений резидентов ТОР и СПВ. Экспозиция представлена пищевой, электротехнической и промысловой продукцией, автомобильной техникой, макетами будущих промышленных объектов, демонстрируя реальные результаты деятельности инвесторов.

8 июня участники МедиаСаммита-2018 примут участие в пресс-туре на объекты дальневосточных инвесторов. Журналистов примет резидент свободного порта Владивосток компания "Композитное кораблестроение", выполняющая строительство гражданского флота нового поколения, и резидент территории опережающего развития "Надеждинская" — компания "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус", реализующая строительство завода по производству двигателей.

Напомним, в настоящее время количество резидентов свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития достигло 980. Общий объем инвестиций в рамках подписанных соглашений составляет 2,69 трлн рублей, а в результате выполнения заявленных проектов появится более 96 тысяч новых рабочих мест.