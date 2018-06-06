Резиденты ТОР и СПВ представили продукцию участникам МедиаСаммита-2018. Фото: ИА PrimaMedia

Экспозиция состоит из стендов предприятий, выпускающих продукты питания, электротехнику, автомобили (ФОТО)

6 июня, PrimaMedia. В рамках Дальневосточного МедиаСаммита открылась выставка продукции и достижений резидентов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, организованная при участии Минвостокразвития, Корпорации развития Дальнего Востока и Приморского отделения Союза журналистов России.

Экспозиция, разместившаяся с 6 по 8 июня в кампусе ДВФУ на острове Русский, состоит из стендов предприятий, выпускающих продукты питания, электротехнику, автомобили, а также представлена макетом третьей очереди специализированного угольного комплекса АО "Восточный Порт" и орудиями лова рыбы.

Резиденты ТОР и СПВ представили продукцию участникам МедиаСаммита-2018. Фото: АО "Корпорация развития Дальнего Востока" Резиденты ТОР и СПВ представили продукцию участникам МедиаСаммита-2018. Фото: АО "Корпорация развития Дальнего Востока" Резиденты ТОР и СПВ представили продукцию участникам МедиаСаммита-2018. Фото: АО "Корпорация развития Дальнего Востока" 1 / 3

"Мы предлагаем Восточному порту очень прочные швартовые концы небольшого диаметра, которые будут применяться для перетяжки различных грузов. В настоящее время обсуждается заключение контракта, — рассказал заместитель директора ООО "Приморское сетевязальное производство" Александр Емельянов. – Наше производство способно изготовить продукцию с любыми техническими параметрами по желанию заказчика. Мы сотрудничаем с множеством компаний и, практически, со всеми рыболовными предприятиями Дальнего Востока".

Резиденты ТОР и СПВ представили продукцию участникам МедиаСаммита-2018. Фото: АО "Корпорация развития Дальнего Востока" Резиденты ТОР и СПВ представили продукцию участникам МедиаСаммита-2018. Фото: АО "Корпорация развития Дальнего Востока" Резиденты ТОР и СПВ представили продукцию участникам МедиаСаммита-2018. Фото: АО "Корпорация развития Дальнего Востока" 1 / 3

Проводимая выставка позволяет продемонстрировать реальные результаты деятельности инвесторов ТОР и СПВ. В дальнейшем планируется расширять число участников и ассортимент продукции.

"Очень все хорошо организовано. Благодарю Корпорацию развития Дальнего Востока за предоставленную возможность выставить нашу продукцию и показать, что свободный экономический режим работает. Хорошо, что представители медиасообщества видят, что производства существуют, компании работают. Очень много людей подходит и интересуется нашей работой и выпускаемыми товарами", — отметил заместитель генерального директора ООО "Терра" Денис Борисов.

Резиденты ТОР и СПВ представили продукцию участникам МедиаСаммита-2018. Фото: АО "Корпорация развития Дальнего Востока" Резиденты ТОР и СПВ представили продукцию участникам МедиаСаммита-2018. Фото: АО "Корпорация развития Дальнего Востока" Резиденты ТОР и СПВ представили продукцию участникам МедиаСаммита-2018. Фото: АО "Корпорация развития Дальнего Востока" 1 / 3

Сегодня, 6 июня, в первый день Дальневосточного Медиасаммита, АО "Корпорация развития Дальнего Востока" провела панельную сессию "ТОР и СПВ – в центре внимания. Результаты функционирования режимов". Главными темами, обсуждаемыми на мероприятии стали реальные результаты деятельности бизнеса в условиях существующих экономических режимов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, а также роль средств массовой информации в популяризации режимов среди населения и предпринимателей России.

8 июня участники МедиаСаммита-2018 примут участие в пресс-туре на объекты резидентов ТОР и СПВ. Журналистов примет резидент свободного порта Владивосток компания "Композитное кораблестроение", выполняющая строительство гражданского флота нового поколения, и резидент территории опережающего развития "Надеждинская" — компания "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус", реализующая строительство завода по производству двигателей.

Напомним, в настоящее время количество резидентов свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития достигло 980. Общий объем инвестиций в рамках подписанных соглашений составляет 2,69 трлн рублей, а в результате выполнения заявленных проектов появится более 96 тысяч новых рабочих мест.