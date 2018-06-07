Все на ЛиТР: литературный фестиваль впервые проходит во Владивостоке

ЛиТР-2018. Фото: ИА PrimaMedia

Гостей ожидают встречи с популярными российскими писателями, мастер-классы и презентации новинок литературного рынка

7 июня, PrimaMedia. Фестиваль "Литература Тихоокеанской России" впервые проходит во Владивостоке (остров Русский, кампус Дальневосточного федерального университета). В течение двух дней гостей мероприятия ожидает полное погружение в атмосферу творчества, встречи с известными российскими писателями, секции с представителями федеральных издательств, мастер-классы, лектории и дискуссионные клубы. Любой желающий может бесплатно принять участие в фестивале, достаточно зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия. Регистрация для вновь прибывших участников будет открыта в течение двух дней мероприятия, 7 и 8 июня, сообщает ИА PrimaMedia.

На фестивале гости встретятся с популярными писателями, такими как Сергей Лукьяненко, Захар Прилепин, Андрей Рубанов, Михаил Елизаров и др. В рамках мероприятия состоится открытый диалог между литературным сообществом Дальнего Востока и руководителями известных федеральных и региональных издательств. Начинающие писатели смогут задать вопросы бренд-менеджеру "Редакция Елены Шубиной" Татьяне Стояновой, главному редактору издательства Bookscriptor Елене Писаревой, главному редактору издательства "Альпина Паблишер" Сергею Турко, главному редактору Тихоокеанского альманаха "Рубеж" Андрею Колесову и главному редактору издательства "Русский остров" Александру Яковцу.

Фестиваль также посетит делегация литературных деятелей из КНР. Иностранные профессора выступят с докладами и примут участие в масштабной открытой дискуссии, где обсудят современную русскую литературу в Китае, а также затронут темы особенностей перевода, получения авторских прав и защиты информации.

Помимо этого, 7 июня, состоится открытие детской площадки фестиваля в Приморской краевой детской библиотеке ( пр-т 100-летия Владивостока, дом 48). Детская площадка "Друзья из разных книг" включает встречи разного формата для детей, подростков, родителей, педагогов и библиотекарей. С подробной программой можно познакомиться на сайте. Откроет площадку писатель и учёный, лауреат литературных конкурсов и автор популярных книг для подростков Юрий Нечипоренко.

Завершит первый день фестиваля премьерный показ фильма"Облепиховое лето", посвященного трагической судьбе известного писателя и драматурга Александра Вампилова. Премьера состоится 7 июня в зале "Босфор" кинотеатра "Уссури" в 19.30. Представит фильм зрителям сценарист, гость фестиваля Ольга Погодина-Кузмина.



Напомним, что литературный фестиваль создан по инициативе медиахолдинга PrimaMedia (г. Владивосток) и интеллектуального клуба "КультБригада" (г. Москва). Фестиваль пройдет под патронатом министерства по развитию Дальнего Востока. Генеральный партнер — Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров.

Сайт фестиваля — litrfest.ru, новости фестиваля также доступны в Facebook и Instagram@litrfest.



