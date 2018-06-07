«Идеи дороже денег» - юные журналисты Приморья представили свои проекты на МедиаСаммите

Студенты Департамента коммуникаций и медиа Дальневосточного Федерального университета представили свои работы в рамках презентации start-up "Молодежные проекты в сфере медиа". Фото: ИА PrimaMedia

В оценке студенческих работ приняли участие ведущие представители медиасообщества Дальнего Востока и приглашенные эксперты

7 июня, PrimaMedia. Студенты Департамента коммуникаций и медиа Дальневосточного Федерального университета представили свои работы в рамках презентации start-up "Молодежные проекты в сфере медиа" в ходе МедиаСаммита-2018. Участники мероприятия обменялись мнениями насчет подготовки журналистов нового поколения, обсудили особенности современного информационного пространства и другие актуальные вопросы развития отрасли. ИА PrimaMedia предлагает читателям ознакомиться с самыми яркими и смелыми проектными работами.

Невероятно, но факт

Команда учащихся третьего курса Департамента коммуникаций и медиа представила свой проект под названием "Фактчегинг", затронувший актуальную одноименную медиа тему.

Результатом работы, на которую ребята потратили свыше тысячи часов, стало печатное научно-популярное издание о том, как работает фактчекинг в России, дополненное сайтом, наполненным разнообразным интерактивом.



Студенты Департамента коммуникаций и медиа Дальневосточного Федерального университета представили свои работы в рамках презентации start-up "Молодежные проекты в сфере медиа". Фото: ИА PrimaMedia

При помощи данных инструментов любой человек, в том числе, не имеющий специального образования в медиа сфере, узнает о том, как в облаке информационного шума выделить необходимые, достоверные факты.

"Наш читатель не профессионал, но тот человек, который не хочет быть обманутым", — отметили создатели проекта.

Грамотная терминология, выдержки из закона, снабженные необходимыми комментариями и яркие примеры из жизни помогут своим читателям избежать газетных уток, сплетен, домыслов и недостоверных фактов.

Уникальность проекта отметил ректор Академии Медиаиндустрии Евгений Дугин.

— На меня данная презентация произвела огромное впечатление. Ребята отлично подготовились. Основательно проработана книга. Такая работа тянет на предкандитатскую защиту, — выразил восхищение эксперт.

" MUTIM MEDIA"

Под таким символичным современным названием представила свое творение вторая команда юных профессионалов.

Печатное издание в формате книги и интерактивный сайт представляют собой пошаговую инструкцию по созданию собственного проекта. От идеи до тонкостей ее воплощения.



Студенты Департамента коммуникаций и медиа Дальневосточного Федерального университета представили свои работы в рамках презентации start-up "Молодежные проекты в сфере медиа". Фото: ИА PrimaMedia

Евгений Дугин так же отметил проект и поздравил ребят с успешной презентацией.

Сам себе режиссер

"Уникальное практическое руководство по режиссуре" представила на суд зрителей третья команда участников.

Проект представляет собой серию книг о режиссуре, созданную по мотивам изданий директора учебной студии Департамента коммуникаций и медиа ДВФУ Антона Бубновского "Я режиссер".



Студенты Департамента коммуникаций и медиа Дальневосточного Федерального университета представили свои работы в рамках презентации start-up "Молодежные проекты в сфере медиа". Фото: ИА PrimaMedia

По задумке авторов, благодаря тщательно продуманному интерактиву, емким цитатам и словарю терминов, представленных в книгах, тонкости режиссерского мастерства раскроются перед читателями в полной мере.

"Уникальное практическое руководство по режиссуре" единственный, из представленных проектов, существующий на краудфандинговой платформе.

— Я всецело поддерживаю ваш проект, вы можете им гордиться, отметил ректор Академии Медиаиндустрии.

"МукА творчества"

Очередной проект, покоривший зрителей и экспертом своим исполнением, презентовала четвертая группа юных дарований.

В отличие от предыдущих работ с их интерактивной направленностью, "МукА творчества" представляет собой сборник, состоящий из 18 пьес, посвященных актуальным темам современной медиа сферы.

Книга создана по всем правилам издательского дела, снабжена красочными тематическими иллюстрациями.

Каждая пьеса, согласно задумке авторов, посвящена мучному изделию, ассоциируемому с тематикой произведения.

Необычное издание будет опубликовано ограниченным тиражом, а также доступно читателям в электронном варианте.



Студенты Департамента коммуникаций и медиа Дальневосточного Федерального университета представили свои работы в рамках презентации start-up "Молодежные проекты в сфере медиа". Фото: ИА PrimaMedia

Также участие в презентации приняли проекты: "Туризм на ДВ", "Твои визуальные коммуникации. Универсальная книга про универсальный язык", "История книжной печати", "Кулинарная книга. Рецепты Владивостока" и резонансный проект "Как Иуда и Иисус библию писали". Все работы были высоко оценены экспертами.

Отметим, что Пятый Дальневосточный МедиаСаммит проходит 6-8 июня в кампусе ДВФУ на острове Русском. Форум расширяет горизонты и международную составляющую за счет активного привлечения экспертов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, что делает его глобальной коммуникационной площадкой. Организаторами Дальневосточного МедиаСаммита-2018 выступают Приморское отделение Союза журналистов России, администрация Приморского края, Союз журналистов России, мероприятие проходит под эгидой министерства по развитию Дальнего Востока.