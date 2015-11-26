Журналисты впервые в истории победили чиновников в футбол на МедиаСаммите

Фоторепортажи

Журналисты впервые в истории победили чиновников в футбол на МедиаСаммите

МедиаСаммит

7 июня, PrimaMedia. Товарищеский футбольный матч между сборными командами СМИ и "Власть и бизнес" завершил первый день V Дальневосточного МедиаСаммита, который открылся во Владивостоке сегодня, 6 июня. В противостоянии на стадионе кампуса ДВФУ на острове Русский сильнее впервые за всю историю противостояний оказались журналисты, обыгравшие чиновников со счетом 3:1, сообщает ИА PrimaMedia.

В прошлом году работники медиасферы уступили соперникам, игра завершилась со счетом 0:1. В этой игре, где журналисты одержали победу, забитым мячом отметился сотрудник PrimaMedia.

Отметим, что Пятый Дальневосточный МедиаСаммит проходит 6-8 июня в кампусе ДВФУ на острове Русском. Форум расширяет горизонты и международную составляющую за счет активного привлечения экспертов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, что делает его глобальной коммуникационной площадкой. Организаторами Дальневосточного МедиаСаммита-2018 выступают Приморское отделение Союза журналистов России, администрация Приморского края, Союз журналистов России, мероприятие проходит под эгидой министерства по развитию Дальнего Востока.

Комментарии

ДРУГИЕ ФОТОРЕПОРТАЖИ

06 июня, 23:40
18
 GOтов: чемпионат по игре в Го прошел на МедиаСаммите-2018
06 июня, 12:50
58
 Пятый МедиаСаммит стартовал на острове Русском во Владивостоке
03 июня, 21:45
37
 Баста снова выступил в «Фетисов Арене»
03 июня, 19:20
59
 «AUTO'САЛОН-2018» на центральной площади Владивостока: от «Запорожца» до «Ниссана»
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia