Журналисты впервые в истории победили чиновников в футбол на МедиаСаммите

7 июня, PrimaMedia. Товарищеский футбольный матч между сборными командами СМИ и "Власть и бизнес" завершил первый день V Дальневосточного МедиаСаммита, который открылся во Владивостоке сегодня, 6 июня. В противостоянии на стадионе кампуса ДВФУ на острове Русский сильнее впервые за всю историю противостояний оказались журналисты, обыгравшие чиновников со счетом 3:1, сообщает ИА PrimaMedia.

В прошлом году работники медиасферы уступили соперникам, игра завершилась со счетом 0:1. В этой игре, где журналисты одержали победу, забитым мячом отметился сотрудник PrimaMedia.

Отметим, что Пятый Дальневосточный МедиаСаммит проходит 6-8 июня в кампусе ДВФУ на острове Русском. Форум расширяет горизонты и международную составляющую за счет активного привлечения экспертов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, что делает его глобальной коммуникационной площадкой. Организаторами Дальневосточного МедиаСаммита-2018 выступают Приморское отделение Союза журналистов России, администрация Приморского края, Союз журналистов России, мероприятие проходит под эгидой министерства по развитию Дальнего Востока.