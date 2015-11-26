GOтов: чемпионат по игре в Го прошел на МедиаСаммите-2018

7 июня, PrimaMedia. Приморская Федерация го провела любительский турнир в рамках Дальневосточного МедиаCаммита-2018. В течение первого дня форума на пятом уровне корпуса "B" ДВФУ, в центральной части выставочной экспозиции работали зоны игры го с мастер-классами от спортсменов Федерации. Здесь же днем участники регистрировались на турнир. сообщает PrimaMedia.

Справка: Го — логическая настольная игра с глубоким стратегическим содержанием, возникшая в Древнем Китае, по разным оценкам, от 2 до 5 тысяч лет назад. До XIX века культивировалась исключительно в Восточной Азии, в XX веке распространилась по всему миру. По общему числу игроков — одна из самых распространённых настольных игр в мире. Входит в число пяти базовых дисциплин Всемирных интеллектуальных игр.

Как рассказали организаторы, соревнования проводятся с целью повышения информированности, знаний и мастерства среди специалистов по связям с общественностью, сотрудников средств массовой информации, пресс-служб Дальневосточного федерального округа. В турнире также приняли участие иностранные гости саммита.

Отметим, что Пятый Дальневосточный МедиаСаммит проходит 6-8 июня в кампусе ДВФУ на острове Русском. Форум расширяет горизонты и международную составляющую за счет активного привлечения экспертов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, что делает его глобальной коммуникационной площадкой. Организаторами Дальневосточного МедиаСаммита-2018 выступают Приморское отделение Союза журналистов России, администрация Приморского края, Союз журналистов России, мероприятие проходит под эгидой министерства по развитию Дальнего Востока.