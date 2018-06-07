Участников и гостей ЛиТР-2018 приглашают на стендап-дискуссию "Свободный микрофон"

Свободный микрофон. Фото: ИА PrimaMedia

Поделиться с литературным сообществом всем невысказанным в рамках официальной программы можно будет вечером 8 июня

7 июня, PrimaMedia. Организаторы фестиваля "Литература Тихоокеанской России", который проходит во Владивостоке 7-8 июня, предлагают всем участникам и гостям мероприятия принять участие в стендап-дискуссии "Свободный микрофон". 8 июня с 18.30 в коворкинге "Аякс" (корпус А кампуса ДВФУ) все желающие могут выступить перед литературным сообществом фестиваля, добровольно возлагая на себя лишь два ограничения — следование регламенту (устанавливается организаторами) и формату выступления (16+), сообщает ИА PrimaMedia.

— За официальной программой фестиваля всегда остается много недосказанного или же того, что просто невозможно вместить в форматы круглых столов или мастер-классов, — прокомментировал куратор "Свободного микрофона", заместитель главного редактора ИА PrimaMedia. — Поэтому мы решили внести в программу специальное мероприятия, на котором можно будет почувствовать первое "послевкусие" ЛиТРа-2018, публично поделиться впечатлениями, обратиться к сообществу с какой-нибудь новостью или предложением.

Также площадка "Свободного микрофона" открыта для презентаций новых книг и проектов. Как сообщают организаторы ЛиТРа, уже сегодня известно, что на площадке пройдет представление специально выпущенного к литературному фестивалю альманаха "Литературный Владивосток 2018 — лето". В этом номере много дебютантов (стихи Константина Комиссаренко или проза Алексея Сухачева и Антона Гузия) и известных за пределами нашего края авторов (проза Тамары Алешиной или стихи Ивана Шепеты). Среди молодых, но известных в крае и в Интернете, впервые публикуются в альманахе Валерия Федоренко, Спартак Голиков и Иван Ахмадиев.

Напомним, что всероссийский литературный фестиваль "Литература Тихоокеанской России" проходит во Владивостоке 7-8 июня. Жителей и гостей Приморья ожидают встречи с популярными российскими писателями, мастер-классы и презентации новинок литературного рынка. Литературный фестиваль создан по инициативе медиахолдинга PrimaMedia (Владивосток) и интеллектуального клуба "КультБригада" (Москва). Фестиваль проходит под патронатом министерства по развитию Дальнего Востока. Стратегические партнеры мероприятия — группа "РусГидро" и Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ). Основные площадки фестиваля — кампус ДВФУ и Приморская краевая детская библиотека.

Сайт фестиваля — litrfest.ru, новости фестиваля также доступны в Facebook и Instagram @litrfest.





