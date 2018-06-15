WhatsApp-рассылка как СМИ и флешмобы для умножения аудитории – блогеры ДФО на МедиаСаммите

Мастер-классе "Территориальный паблик: возможности социальных сетей для СМИ". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Владельцы популярных пабликов рассказали, как набрать и удержать подписчиков, чем зацепить аудиторию, и как наладить контакт со СМИ (ФОТО)

15 июня, PrimaMedia. Администраторы популярных городских пабликов Дальнего Востока поделились региональным опытом продвижения аккаунтов и взаимодействия со средствами массовой информации на мастер-классе "Территориальный паблик: возможности социальных сетей для СМИ" в рамках Пятого Дальневосточного МедиаСаммита, который проходит 6-8 июня в кампусе ДВФУ во Владивостоке. Эксперты рассказали, как набрать и удержать подписчиков, чем можно зацепить избалованную аудиторию, как наладить контакт пабликов со СМИ, и с помощью каких мессенджеров можно зарабатывать деньги, сообщает ИА PrimaMedia.

"Городской паблик может быть не только в инстаграм, это может быть группа, страница в той или иной социальной сети или даже группа в вотсапе, где люди делятся новостями и событиями. В городских пабликах традиционно много подписчиков и наполняется он, как правило, самими пользователями. Насколько этот контент качественный, насколько вы с ним умеете работать, настолько ваш паблик и будет популярным", – начал мастер-класс медиа-эксперт, блогер и журналист из Магадана Александр Вяткин.

Александр Вяткин. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Мастер-класс «Территориальный паблик: возможности социальных сетей для СМИ». Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Мастер-класс «Территориальный паблик: возможности социальных сетей для СМИ». Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Мастер-класс «Территориальный паблик: возможности социальных сетей для СМИ». Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 4

Сейчас, по словам эксперта, создавать с нуля городской паблик достаточно сложно из-за перенасыщения рынка. Удивить чем-то новым тяжело, плюс постоянно появляются и исчезают жаждущие быстрых денег паблики, которые просто добавляют массовости.

"Для того чтобы вывести паблик в топ в одной социальной сети, придется потратить около 30-40 тысяч рублей в месяц и полгода времени. Мы не берем в счет покупку ботов, накрутку лайков, комментариев и т.д., так как это работает в первый месяц. Потом идет отторжение пользователей, потому что они видят, что то, что вы делаете – лишь накрутка. Для начала, чтобы набрать подписчиков в паблике, можно сделать так, как поступил я. Будучи владельцем двух групп в ВКонтакте, я добавил в них несколько тысяч пользователей из моей области, а затем пригласил их в паблик, сказав, что там они могут посмотреть мои интересные фото и видео", – поделился Александр Вяткин.

Еще один вариант продвижения — это сотрудничество с существующими пабликами. СМИ могут предложить свои качественные фотографии и видео, которые очень ценятся в социальных сетях, потому что нанять профессионального фотографа сможет не каждый паблик. "Этот контент заберут с удовольствием", – заверяет блогер. Также журналисты могут делиться эксклюзивными комментариями, лонгридами и инфографиками – трудозатратными материалами, на которые у пабликов точно нет времени. А новоявленные паблики для начала могут разместить информацию о своем аккаунте в популярном сообществе, а затем договориться на взаимный обмен контентом.

Бывший владелец одного из самых популярных Instagram-аккаунтов в ЕАО, а ныне журналист ЕАОMedia Александр Музыка рассказал, что набрать большое количество подписчиков в городском паблике в начале пути им удалось не только через "зазывание" из социальных сетей, но и благодаря прямому контакту с жителями. Традиционная реклама, по словам Александра, сработала эффективно. Для этого они распечатали визитки, буклеты с мини-презентацией паблика и прошлись по школам, университетам, организациям и предприятиям, кроме того в этой работе помогли флешмобы и конкурсы.

Блогер из Хабаровска Сергей Хамзин поделился историей успеха городского сайта "Очерки О". В 2011 году он проанализировал обширный рынок местных пабликов и пришел к выводу, что нужно сделать что-то особенное, чего нет у других. Тогда ему пришла идея создать сайт и публиковать очерки о жизни, еде, друзьях и путешествиях. При этом все материалы он делал бесплатно. А если его просили написать какой-нибудь, например, обзор нового заведения, он договаривался с заказчиком сразу, что расскажет о нем, но только честно и без какой либо рекламы и оплаты. Взамен каждый, кто хочет отблагодарить автора за материал, может перевести деньги на банковскую карту, указанную на главной странице его сайта. Сейчас многие СМИ края желают публиковать его контент, а подписчики с каждым днем только растут.

Сергей Хамзин. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Сергей Хамзин и Александр Вяткин. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Мастер-класс «Территориальный паблик: возможности социальных сетей для СМИ». Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Мастер-класс «Территориальный паблик: возможности социальных сетей для СМИ». Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Александр Вяткин. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Елизавета Андреева из Магадана. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Мастер-класс «Территориальный паблик: возможности социальных сетей для СМИ». Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Мастер-класс «Территориальный паблик: возможности социальных сетей для СМИ». Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Александр Вяткин. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Мастер-класс «Территориальный паблик: возможности социальных сетей для СМИ». Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 10

Беспрецедентный случай в медиасреде рассказал владелец и главный редактор самого популярного инстаграм-паблика на Камчатке "Камчатский репортер" Максим Артемьев. WhatsApp-рассылка в регионе стала настолько массовой, что администраторов сайта "вынудили" зарегистровать ее как СМИ в Роскомнадзоре.

Еще 6 лет назад Максим с другом начали заниматься массовой рассылкой рекламной информации через смс-сообщения, но все оборвалось спустя 2 года, когда операторы подняли стоимость услуг. Тогда молодые люди решили перебраться в бесплатный WhatsApp. Но, как всем известно, группа в мессенджере может вмещать только до 256 человек. Чтобы решить эту проблему и сделать рассылку более массовой, они написали письмо разработчикам приложения в Калифорнию с просьбой снять для них эти ограничения. Аргументы были очевидны. Молодые люди рассказали, что Камчатка располагается в зоне повышенной сейсмоопасности – в крае 29 действующих вулканов и десятки "уснувших", поэтому важно, чтобы каждый житель региона в случае опасности мог получить предупреждающее сообщение. Как бы это странно не звучало – разработчики согласились и сняли ограничения.

"Потом стали появляться различные государственные структуры, которым нужно было оперативное оповещение населения (МЧС, МВД, прокуратура, ФСБ, Камчатскэнерго), но работать с нами они не могли, так как мы были никто. Тогда мы пришли в местный Роскомнадзор, перед этим перечитав закон о СМИ. Из которого следует, что информационное агентство – это структура, которая может владеть сразу несколькими площадками для распространения информации (сайты, радио, газеты), а также производить свои информацию и распространять её через другие СМИ. Нам пришлось делать СМИ под WhatsApp рассылки. Мы зарегистрировались как информационное агентство "Кам-Информ", а основной площадкой распространения указали программу-мессенджер WhatsApp.

В реестре у Роскомнадзора формат нашего распространения проходит как рассылка информации. Все наши выпуски сохраняются в архивах текстовой информации WhatsApp, которые мы храним в соответствии с требованиями, чтобы сотрудники ведомства в любой момент могли проверить, что в каком выпуске было. Главное, что территория распространения у нас остается локальной: Камчатский край. Основной канал распространения: WhatsApp", – рассказал Максим Артемьев. Он добавил, что сайт информационного агентства https://kam-inform.com работает только как рекламная платформа, через которую вы можете подать заявку на подключение к рассылке WhatsApp. "Практически одновременно с сайтом мы создали Instagram-паблик "Камчатский репортер". Сейчас у нас более 70 тысяч подписчиков, при том, что население края порядка 300 тысяч человек. WhatsApp рассылка по Камчатскому краю отправляет за раз за 10 минут информацию более 40 тысячам человек", – поделился Артемьев.

Кроме того, по словам главреда, журналистов в штате нет, всю информацию жители региона отправляют им сами, а взамен получают 100 рублей на телефон. А если пост набирает много лайков или выходит в топ, то автор может заработать от 1 до 2 тысяч рублей. "С такой мотивацией у нас больше эксклюзивной информации, чем у СМИ. Мы охватываем большую аудиторию и экономим на ресурсах", – сказал Артемьев.

Напоследок Александр Вяткин рассказал, с помощью каких сервисов можно планировать публикации в социальных сетях и как проверить паблик или блогера на накрутку.

"Сервис Амплифер публикует по расписанию во все соцсети, собирает статистику и считает клики, его минус – он дико дорогой. За автоматические публикации в Facebook нужно платить 2.000 рублей в месяц. Зато но у него есть инструменты, которые реально важны, если вы действительно зарабатывайте на паблике. По моему мнению, лучше планировать публикации в Instagram через SMMplanner, он дешевле и удобнее. Сервис LiveDune – здесь можно посмотреть рейтинги и статистику блогеров ЖЖ, Инстаграм и ВКонтакте в вашем городе. В этом же сервисе можно проверить любой паблик или блогера на накрутки", – заключил блогер.

Главное событие медиаотрасли на Дальнем Востоке – Дальневосточный МедиаСаммит-2018 прошел во Владивостоке 6-7 июня. Площадкой проведения форума по традиции стал кампус ДВФУ на острове Русском. Организаторы подготовили для участников более 100 секций с участием топовых федеральных экспертов. Программа МедиаСаммита традиционно разделена на несколько направлений: секции для печатных и интернет СМИ, секция телевизионной и радиожурналистики, секция для сотрудников пресс-служб.

Обучающие мастер-классы прошли, как по традиционным направлениям: правовое обеспечение деятельности журналиста, менеджмент и маркетинг медиапроектов, мультимедийная журналистика, так и в новых, стремительно развивающихся сферах: SMM, digital, ИТ-технологии. В мероприятии приняли участие более 6 000 человек.

Организаторами Дальневосточного МедиаСаммита-2018 выступили Аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО, Министерство по развитию Дальнего Востока, Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Союз журналистов России, Администрация Приморского края, Дальневосточный федеральный университет, проект "Медиашкола: Дальневосточный репортер". Генеральный партнер форума — РусГидро.