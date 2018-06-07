Общество. 10:15

Ярмарка корейского туризма: здоровье и отдых в Находке

Как можно совместить отдых и лечение в Южной Корее, расскажут посетителям 16 июня в МФК «Находка Мега»

7 июня, PrimaMedia. Национальная организация туризма Кореи проведёт "Ярмарку корейского туризма: здоровье и отдых" в Находке. Ярмарка будет работать один день 16 июня в МФК "Находка Мега", ул. Спортивная, 2, 4 этаж, с 11.00 до 17.00, сообщили ИА PrimaMedia в представительстве НОТК во Владивостоке.

Для участия в Ярмарке в Находке прибудет делегация из Республики Корея – это представители туристической и медицинской сферы. Также среди участников будут сотрудники местных туркомпаний. Участники расскажут посетителям о том, как можно совместить отдых и лечение в Южной Корее.

Все желающие могут в свободной форме обсудить интересующие вопросы с представителями корейской медицины и туриндустрии, а также сделать массаж рук или сфотографироваться в корейском традиционном наряде "ханбок".

Для детей в течение дня пройдут мастер-классы по изготовлению бумажных лотосов, брелоков или вееров с корейским флагом, а также мастер-класс по украшению открыток колоритными печатями (участие во всех мастер-классах бесплатное). Национальная организация туризма Кореи подготовила викторину на знание Кореи: за правильный ответ на вопрос предусмотрены памятные подарки.

Участники из Республики Корея:

  • Национальная организация туризма Кореи
  • Больница "Тэгу Фатима"
  • Клиника университета Вон Гван
  • Госпиталь репродукции человека "Мария"
  • Медицинский центр "Самсунг"
  • Клиника "Химчан"
  • Медицинское агентство "СиЭмЭс Корея"
  • Медицинское агентство "ЮЭС Трэвел"
  • Медицинское агентство "Глори"
  • Дерматологическая клиника "Олфоскин"
  • Авиакомпания Jeju Air
  • Компания медицинского туризма "Медюнион"
  • Туроператор "Фрегат Аэро"
  • Всероссийская сеть "Билетур"

Справки по телефону +7 (423) 265-11-63 или по электронной почте knto_vl@mail.ru.

Страница VK: https://vk.com/koreaexpo

Страница Facebook: https://www.facebook.com/events/618236861864762/

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