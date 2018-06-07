Ярмарка корейского туризма: здоровье и отдых в Находке

7 июня, PrimaMedia. Национальная организация туризма Кореи проведёт "Ярмарку корейского туризма: здоровье и отдых" в Находке. Ярмарка будет работать один день 16 июня в МФК "Находка Мега", ул. Спортивная, 2, 4 этаж, с 11.00 до 17.00, сообщили ИА PrimaMedia в представительстве НОТК во Владивостоке.
Для участия в Ярмарке в Находке прибудет делегация из Республики Корея – это представители туристической и медицинской сферы. Также среди участников будут сотрудники местных туркомпаний. Участники расскажут посетителям о том, как можно совместить отдых и лечение в Южной Корее.
Все желающие могут в свободной форме обсудить интересующие вопросы с представителями корейской медицины и туриндустрии, а также сделать массаж рук или сфотографироваться в корейском традиционном наряде "ханбок".
Для детей в течение дня пройдут мастер-классы по изготовлению бумажных лотосов, брелоков или вееров с корейским флагом, а также мастер-класс по украшению открыток колоритными печатями (участие во всех мастер-классах бесплатное). Национальная организация туризма Кореи подготовила викторину на знание Кореи: за правильный ответ на вопрос предусмотрены памятные подарки.
Участники из Республики Корея:
- Национальная организация туризма Кореи
- Больница "Тэгу Фатима"
- Клиника университета Вон Гван
- Госпиталь репродукции человека "Мария"
- Медицинский центр "Самсунг"
- Клиника "Химчан"
- Медицинское агентство "СиЭмЭс Корея"
- Медицинское агентство "ЮЭС Трэвел"
- Медицинское агентство "Глори"
- Дерматологическая клиника "Олфоскин"
- Авиакомпания Jeju Air
- Компания медицинского туризма "Медюнион"
- Туроператор "Фрегат Аэро"
- Всероссийская сеть "Билетур"
Справки по телефону +7 (423) 265-11-63 или по электронной почте knto_vl@mail.ru.
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