Ярмарка корейского туризма: здоровье и отдых в Находке

Как можно совместить отдых и лечение в Южной Корее, расскажут посетителям 16 июня в МФК «Находка Мега»

7 июня, PrimaMedia. Национальная организация туризма Кореи проведёт "Ярмарку корейского туризма: здоровье и отдых" в Находке. Ярмарка будет работать один день 16 июня в МФК "Находка Мега", ул. Спортивная, 2, 4 этаж, с 11.00 до 17.00, сообщили ИА PrimaMedia в представительстве НОТК во Владивостоке.

Для участия в Ярмарке в Находке прибудет делегация из Республики Корея – это представители туристической и медицинской сферы. Также среди участников будут сотрудники местных туркомпаний. Участники расскажут посетителям о том, как можно совместить отдых и лечение в Южной Корее.

Все желающие могут в свободной форме обсудить интересующие вопросы с представителями корейской медицины и туриндустрии, а также сделать массаж рук или сфотографироваться в корейском традиционном наряде "ханбок".

Для детей в течение дня пройдут мастер-классы по изготовлению бумажных лотосов, брелоков или вееров с корейским флагом, а также мастер-класс по украшению открыток колоритными печатями (участие во всех мастер-классах бесплатное). Национальная организация туризма Кореи подготовила викторину на знание Кореи: за правильный ответ на вопрос предусмотрены памятные подарки.

Участники из Республики Корея:

Национальная организация туризма Кореи

Больница "Тэгу Фатима"

Клиника университета Вон Гван

Госпиталь репродукции человека "Мария"

Медицинский центр "Самсунг"

Клиника "Химчан"

Медицинское агентство "СиЭмЭс Корея"

Медицинское агентство "ЮЭС Трэвел"

Медицинское агентство "Глори"

Дерматологическая клиника "Олфоскин"

Авиакомпания Jeju Air

Компания медицинского туризма "Медюнион"

Туроператор "Фрегат Аэро"

Всероссийская сеть "Билетур"

Справки по телефону +7 (423) 265-11-63 или по электронной почте knto_vl@mail.ru.

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