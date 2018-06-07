Полный список отключений горячей воды во Владивостоке

Горячая вода. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

В городе ведутся ремонтные работы после гидравлических испытаний и плановые перекладки теплотрасс

7 июня, PrimaMedia. Филиал "Приморская генерация" АО "Дальневосточная генерирующая компания" публикует полный список отключений услуги горячего водоснабжения во Владивостоке. В городе ведутся ремонтные работы после гидравлических испытаний и плановые перекладки теплотрасс, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе энергокомпании.

В связи с проведением перекладки в районе Енисейской, от горячего водоснабжения отключена часть домов в Советском районе.

С 21 мая до 30 июня:

Енисейская: 1, 1у, 2, 3, 4, 5, 6, 7;

Кирова: 11, 13, 15, 15а, 17, 19/1, 19/2, 21/1, 21/2

С 21 мая до 20 августа:

Енисейская: 7б, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 14б, 15, 16, 17, 19;

Татарская: 5, 6

Со 2 июня филиал "Приморская генерация" АО "Дальневосточная генерирующая компания" приступил к плановой перекладке разводящей теплотрассы в районе Океанского проспекта во Владивостоке. В связи с проведением перекладки от горячего водоснабжения отключена часть домов в центре Владивостока.

Со 2 по 30 июня услуга ГВС будет отсутствовать по следующим адресам:

Океанский проспект: 8, 10б, 10/12;

Семеновская: 30;

Фокина: 22, 27.

Филиал "Приморская генерация" АО "Дальневосточная генерирующая компания" приступил к плановой перекладке магистральной теплотрассы в Первомайском районе. В связи с проведением перекладки услуга ГВС будет отсутствовать с 5 по 22 июня по следующим адресам:

Борисенко: 50, 52, 58, 104а, 108, 108а, 110;

Монтажная: 1, 11, 11б, 13, 15, 15а;

Нарвская: 13;

Никифорова: 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 37, 41а, 43, 53, 53а, 53б, 53в, 55, 57;

Новожилова: 1, 3а, 5а, 9, 19, 29, 31, 33, 35, 35а;

Сафонова: 11, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 26а, 30, 32, 33у, 34, 36, 37, 39;

Сахалинская: 32а, 32б;

Строительная 2-я: 15, 21;

Строительная 3-я: 12, 18б.

С 6 по 13 июня энергетики приступили к плановой перекладке участка магистральной теплотрассы в Первореченском районе, в связи с чем услуга ГВС будет отсутствовать у следующих абонентов:

Аллилуева: 2, 3, 5, 6, 8, 10;

Баляева: 27, 34, 36, 36а, 38, 40, 42;

Военное шоссе: 5, 5б, 5в, 27, 28, 31, 34, 36;

Жигура: 2, 4, 6, 12, 16, 16у, 18, 20, 22, 22у, 24, 26, 30, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 50у, 52, 52а, 54, 54у;

Котельникова: 2, 4, 7, 10;

Марченко: 6;

Проходная 4-я: 12, 16.

Напомним, перекладка теплотрасс проводится в плановом режиме. Замена трубопроводов повысит надежность систем теплоснабжения и обеспечит жителям своевременную подачу горячей воды и отопления в дальнейшем.

Начались ремонтные работы после третьего этапа гидравлических испытаний, в ходе которых энергетики филиала "Приморская генерация" АО "ДГК" проверили на прочность магистральные теплотрассы от ВТЭЦ-2 и Центральной пароводяной бойлерной.

В связи с ремонтными работами услуга ГВС будет отсутствовать с 5 по 10 июня у потребителей, проживающих по следующим адресам:

Беляева: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

Борисенко: 50, 52, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72у, 74, 76, 92, 94, 96, 98, 100, 100а, 100б, 104, 104а, 106а, 108, 108а, 110;

Волкова: 1, 1а, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 11а, 13;

Добровольского: 5а, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47;

Космонавтов: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 25, 27;

Монтажная: 1, 2а, 3, 4, 5, 7, 11, 11б, 13, 15, 15а;

Нарвская: 13;

Никифорова: 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 37, 41а, 43, 53, 53а, 53б, 53в, 55, 57;

Новожилова: 1, 3а, 5а, 9, 19, 29, 31, 33, 35, 35а;

Пацаева: 1, 2, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9, 11;

Сафонова: 11, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 26а, 30, 32, 33у, 34, 36, 37, 39;

Сахалинская: 1у, 5а, 5в, 8, 11, 11а, 15, 17, 17а, 19, 19а, 21, 21а, 23а, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 32а, 32б, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61;

Строительная 2-я: 15, 21;

Строительная 3-я: 9, 10, 11, 12, 18б.

Продолжаются ремонтные работы на участках, не прошедших второй этап гидравлических испытаний. В связи с этим отсутствует горячее водоснабжение у части жителей, получающих тепло от Владивостокской ТЭЦ-1.

С 29 мая до 8 июня ГВС будет отсутствовать у горожан, проживающих по следующим адресам:

Амурская: 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 29, 31, 33;

Океанский: 83, 85, 87, 97, 99, 99а, 101, 101а, 103, 105, 105у, 107, 109;

Острякова: 27, 44;

Садовая: 12, 22, 25, 27;

Хабаровская: 15, 17, 21, 23, 25а, 26, 27а, 28, 29а, 30, 30а, 31, 31а, 32, 32а, 34, 36а.

Березовая: 5, 7, 9, 21;

Гульбиновича: 16, 18, 20, 22, 24, 30, 32;

Интернациональная: 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 71;

Калинина: 19, 21, 41, 43, 43а, 45, 45а, 47, 47а, 49, 51, 51а, 55, 57, 82, 84, 89, 91, 105, 107, 109, 111, 113;

Киевская: 5;

Кизлярская: 7;

Краева: 3, 6, 8;

Можжевеловая: 1а;

Надибаидзе: 18, 20;

Ольховая: 17, 19;

Терешковой: 10, 12, 14, 16;

Фастовская: 2, 14;

Харьковская: 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11.

Бурачка: 11, 13, 13у, 15, 17;

Вязовая: 1, 1у, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9у, 10, 12;

Героев Тихоокеанцев: 1а, 16, 20а, 20б, 20в, 20г;

Интернациональная: 51;

Каштановая: 13;

Кипарисовая: 2, 16, 18, 20;

Коммунаров: 32, 32а, 36/1;

Окатовая: 1а, 3, 3а, 5, 7, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15, 15а, 17, 17а, 19, 19а, 21;

Олега Кошевого: 3, 5, 7;

Слуцкого: 16/1, 16/2, 16/3, 16.

С 29 мая до 15 июня ГВС будет отсутствовать у горожан, проживающих по следующим адресам:

Верхнепортовая: 9, 9а, 25, 40а, 40а, 70;

Казанская: 1, 5, 7;

Крыгина: 1, 3, 6, 15, 17, 17а, 28, 30, 34, 40, 42а, 86в;

Леонова: 20, 21, 21а, 33, 64, 66;

Морозова: 5, 7, 9;

Морская 1-я: 27;

Набережная: 1, 5в, 9, 10, 16, 20;

Нижнепортовая: 4;

Перекопский: 3, 5, 7;

Самарская: 10а;

Саратовская: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13;

Сипягина: 15, 19, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 34;

Станюковича: 3, 48;

Стрельникова: 3б, 4, 5а, 6а, 8, 9а, 12;

Тигровая: 7, 9;

Ялтинская: 18.

Авраменко: 8, 9а, 17;

Алеутская: 17, 17а, 19, 19а;

Арсеньева: 6, 8;

Бестужева: 5, 13, 15, 15а, 19, 20, 21, 21а, 22, 23, 26а, 29, 31, 35, 36/38, 40;

Верхнепортовая: 2а, 4, 4а, 4б, 6а, 10, 12б, 30, 32, 38, 44, 64а, 66;

Захарова: 5;

Лейтенанта Шмидта: 29;

Морская 1-я: 4/6, 6/25, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 12, 14, 16, 16а, 16в;

Посьетская: 3а, 5, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 19, 21, 21а, 24, 27, 28, 28а, 28б, 32, 36, 37г, 38, 40, 46, 48;

Рылеева: 8;

Светланская: 16;

Станюковича: 10, 12, 14, 16, 31а, 37, 39, 49, 52, 52, 54, 54г, 56, 57/2, 57а, 58, 60, 60а, 60б, 62;

Трудовой: 1а;

Чернышевского: 15.

С 29 мая до 30 июля ГВС будет отсутствовать у горожан, проживающих по следующим адресам:

Семеновская: 3, 5а, 7, 9б.

Напомним, с 14 по 22 июня пройдет четвертый этап весенне-летних гидравлических испытаний, без ГВС останутся жители Советского и Первореченского районов. Подробнее об этапах отключения можно узнать на сайте dvgk.ru.

Часть домов в Ленинском и Первореченском районах Владивостока останется без горячей воды с 21 мая по 13 июня в связи с проведением пуско-наладочных работ на оборудовании на ТЭЦ – Восточная.

Адмирала Кузнецова: 40а, 42, 42а, 44, 44а, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50а, 50б, 52, 52а, 52б, 54, 54а, 54в, 56, 56а, 56в, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 64а, 66, 66а, 68, 68а, 70, 72;

Адмирала Юмашева: 2, 4, 6, 6а, 8, 8а, 8б, 8в, 8г, 10, 10а, 11, 12, 12а, 12г, 14, 14а, 14б, 14в, 16, 16а, 16б, 16г, 16д, 18, 18а, 18б, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 24, 24а, 26, 26а, 28, 28а, 30, 32, 34, 36, 38;

Баляева: 23, 25, 27, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58;

Карьерная: 1, 11, 20, 22, 24, 26, 28, 30;

Котельникова: 13, 15, 17, 21;

Ладыгина: 4, 5, 9, 9/1;

Луговая: 48, 50, 50а, 51, 52, 52а, 52б, 52г, 53, 54, 55, 56, 56а, 57а, 57б, 58, 59, 59а, 59б, 60, 61, 62, 62а, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 71а, 72, 74, 75, 75а, 77, 77а, 79, 81, 81а, 83, 83а, 83б, 83в, 85, 85а; Руднева: 1, 1а, 1б, 3;

Сабанеева: 8, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 23;

Сельская: 3, 3а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12;

Снеговая: 30, 31, 74, 123, 125;

Флотский: 37/39;

Котельникова: 6, 8, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30;

Стрелочная: 2а;

Стрелочная: 19;

Тормозная: 15, 32.

Филиал "Приморская генерация" приносит извинения за причиненные неудобства и просит жителей города отнестись с пониманием к отключениям от горячего водоснабжения. При этом энергетики приложат все усилия, чтобы сократить продолжительность отключения.

Потребителям следует помнить, что восстановление горячего водоснабжения в каждом конкретном доме зависит не только от успешности испытаний магистральных тепловых сетей, проведенных филиалом "Приморская генерация" АО "ДГК", но и от готовности муниципальных разводящих сетей, обслуживаемых МУПВ "Владивостокское предприятие электрических сетей", а также работы управляющих компаний и ТСЖ, занимающихся отключением домов от системы теплоснабжения на время гидравлических испытаний и подключением их после завершения испытаний.