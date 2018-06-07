Журналист из Владивостока занял первое место в конкурсе «Вместе в цифровое будущее»

Михаил Осеевский, Олег Клименко, Михаил Райскин. Фото: пресс-служба компании "Ростелеком"

Победители федерального этапа конкурса отправятся зимой 2018 года в штаб-квартиру компании Nokia в Финляндию

7 июня, PrimaMedia. "Ростелеком" в партнерстве с Nokia определил победителей VII международного конкурса журналистов "Вместе в цифровое будущее". Журналист из Владивостока Олег Клименко занял первое место в номинации "Печатная пресса", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании "Ростелеком".

Конкурс проводился среди штатных и внештатных корреспондентов, журналистов региональных СМИ, региональных вкладок федеральных масс-медиа, а также среди представителей российской блогосферы.

Цель конкурса – привлечь внимание медиа к теме инновационных разработок и технологических новинок в телекоммуникационной отрасли и других общественных сферах.

На конкурс представлено порядка 1,2 тысячи работ. Наибольшее количество – традиционно из Уральского, Центрального и Приволжского федеральных округов.

Максимальную активность проявили участники в номинациях "ТВ и радио" – более 380 сюжетов – и "Интернет-СМИ" – порядка 350 материалов.

Для оценки конкурсных заявок работали региональное и федеральное жюри, в состав которых были приглашены эксперты телекоммуникационного рынка, интернет-отрасли и медийного сообщества.

В конкурсе 2017-2018 творческие работы на федеральном уровне оценивали:

Кира Кирюхина, директор департамента внешних коммуникаций ПАО "Ростелеком";

Михаил Калмыков, первый заместитель генерального директора Федерального государственного унитарного предприятия "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)";

Михаил Райскин, генеральный директор компании Nokia в России;

Тина Бутхузи, директор по маркетингу в регионе Восточная Европа, Nokia;

Денис Кусков, генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily;

Татьяна Зверева, PR-директор SAP CIS, ООО "САП СНГ".

В церемонии награждения в Москве приняли участие 30 претендентов на главную победу в четырех номинациях и спецноминации партнера – Nokia.

"Наше сотрудничество с региональными СМИ строится, прежде всего, на интересе журналистов, неравнодушных к теме телекома и технологий, а конкурс нас всех сближает и объединяет в команду единомышленников. Ежегодно мы отмечаем внимание к конкурсу и видим профессиональный и экспертный рост наших постоянных участников. Лучшие из них задают тренды в области IT-журналистики", – отметила директор департамента внешних коммуникаций ПАО "Ростелеком" Кира Кирюхина.

Победителями федерального этапа конкурса в четырех номинациях стали:

Победителем в спецноминации "Интернет вещей" от партнера конкурса – компании Nokia – стала работа Анастасии Разумной "От умных кроссовок до выгодных заводов. Что такое "интернет вещей" и как он развивается в Смоленской области", сетевое издание "SmolDaily.ru", Смоленск.



Победители VII международного конкурса журналистов "Вместе в цифровое будущее". Фото: пресс-служба компании "Ростелеком"

"Сегодня мир стоит на пороге четвертой промышленной революции, которая изменит жизнь человека, создавая новые требования и открывая новые возможности. Задача средств массовой информации – подготовить общество к грядущим изменениям и рассказать о новом опыте, который предоставляют современные технологии для каждого из нас. Nokia находится на переднем крае революционных исследований, нацеленных на решение задач цифровой эпохи, которая требует контекстуального подключения и взаимодействия всех людей и вещей. Мы приветствуем победителей конкурса и желаем им дальнейших творческих успехов на пути продвижения инноваций в России", — отметил генеральный директор Nokia в России Михаил Райскин.

Победители федерального этапа конкурса отправятся зимой 2018 года в штаб-квартиру компании Nokia в Финляндию.

Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.