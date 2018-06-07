Журналист из Владивостока занял первое место в конкурсе «Вместе в цифровое будущее»

7 июня, PrimaMedia. "Ростелеком" в партнерстве с Nokia определил победителей VII международного конкурса журналистов "Вместе в цифровое будущее". Журналист из Владивостока Олег Клименко занял первое место в номинации "Печатная пресса", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании "Ростелеком".
Конкурс проводился среди штатных и внештатных корреспондентов, журналистов региональных СМИ, региональных вкладок федеральных масс-медиа, а также среди представителей российской блогосферы.
Цель конкурса – привлечь внимание медиа к теме инновационных разработок и технологических новинок в телекоммуникационной отрасли и других общественных сферах.
На конкурс представлено порядка 1,2 тысячи работ. Наибольшее количество – традиционно из Уральского, Центрального и Приволжского федеральных округов.
Максимальную активность проявили участники в номинациях "ТВ и радио" – более 380 сюжетов – и "Интернет-СМИ" – порядка 350 материалов.
Для оценки конкурсных заявок работали региональное и федеральное жюри, в состав которых были приглашены эксперты телекоммуникационного рынка, интернет-отрасли и медийного сообщества.
В конкурсе 2017-2018 творческие работы на федеральном уровне оценивали:
- Кира Кирюхина, директор департамента внешних коммуникаций ПАО "Ростелеком";
- Михаил Калмыков, первый заместитель генерального директора Федерального государственного унитарного предприятия "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)";
- Михаил Райскин, генеральный директор компании Nokia в России;
- Тина Бутхузи, директор по маркетингу в регионе Восточная Европа, Nokia;
- Денис Кусков, генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily;
- Татьяна Зверева, PR-директор SAP CIS, ООО "САП СНГ".
В церемонии награждения в Москве приняли участие 30 претендентов на главную победу в четырех номинациях и спецноминации партнера – Nokia.
"Наше сотрудничество с региональными СМИ строится, прежде всего, на интересе журналистов, неравнодушных к теме телекома и технологий, а конкурс нас всех сближает и объединяет в команду единомышленников. Ежегодно мы отмечаем внимание к конкурсу и видим профессиональный и экспертный рост наших постоянных участников. Лучшие из них задают тренды в области IT-журналистики", – отметила директор департамента внешних коммуникаций ПАО "Ростелеком" Кира Кирюхина.
Победителями федерального этапа конкурса в четырех номинациях стали:
- Печатная пресса – Олег Клименко, газета "Золотой Рог", Владивосток, "Дальневосточники заждались онлайн-доктора";
- Радио и телевидение – Максим Щербаков, ВГТРК ГТРК "Лотос", Астрахань, "Астраханский центр фотовидеофиксации";
- Интернет-СМИ – Алексей Лисовицкий, сайт Голографика, Самара, "Как 5G изменит устройства и сервисы дополненной реальности";
- Социальные медиа – Михаил Кривый, блогер, Великий Новгород, "Умный дом – практика квартирного внедрения".
Победителем в спецноминации "Интернет вещей" от партнера конкурса – компании Nokia – стала работа Анастасии Разумной "От умных кроссовок до выгодных заводов. Что такое "интернет вещей" и как он развивается в Смоленской области", сетевое издание "SmolDaily.ru", Смоленск.
Победители VII международного конкурса журналистов "Вместе в цифровое будущее". Фото: пресс-служба компании "Ростелеком"
"Сегодня мир стоит на пороге четвертой промышленной революции, которая изменит жизнь человека, создавая новые требования и открывая новые возможности. Задача средств массовой информации – подготовить общество к грядущим изменениям и рассказать о новом опыте, который предоставляют современные технологии для каждого из нас. Nokia находится на переднем крае революционных исследований, нацеленных на решение задач цифровой эпохи, которая требует контекстуального подключения и взаимодействия всех людей и вещей. Мы приветствуем победителей конкурса и желаем им дальнейших творческих успехов на пути продвижения инноваций в России", — отметил генеральный директор Nokia в России Михаил Райскин.
Победители федерального этапа конкурса отправятся зимой 2018 года в штаб-квартиру компании Nokia в Финляндию.
Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.