Бизнес. 11:15
Вместо нефтебазы в долине Первой речки предлагают создать бизнес-центр. Фото: проект мастер-плана, сайт www.vlc.ru

Соглашение по переносу нефтебазы из Владивостока подпишут на ВЭФ

Такое заявление сделал глава Приморья Андрей Тарасенко в рамках Дальневосточного МедиаСаммита

7 июня, PrimaMedia. В рамках Пятого Дальневосточного МедиаСаммита в кампусе ДВФУ прошла встреча с врио губернатора Приморья. В ходе беседы с журналистами Андрей Тарасенко пообещал, что соглашение по переносу нефтебазы из Владивостока подпишут на ВЭФ, сообщает корр. ИА PrimaMedia с места событий.

"Освободим городу удобное место. Куда пока не скажу. Нам предложили три площадки", — сказал в рамках встречи Андрей Тарасенко.

Владивосток глазами японца: мастер-план по развитию города представили общественности

Ранее на общественное слушание в администрации города представили мастер-план развития Владивостока от японской компании "Nikken Sekkei LTD". Одна из детально проработанных зон – деловой район на Первой речке. Там сейчас находится нефтебаза, перенос которой за пределы города обсуждался не раз. Планируется и увеличение территории посредством намыва берега (то есть отсыпания грунтом).

Местную железнодорожную станцию разработчики проекта предлагают оставить на месте, речку по соседству очистить и облагородить, создать обширный зеленый парк и зону, в которой можно построить спортивные и развлекательные объекты для горожан. Все это будет сочетаться с офисными и административными зданиями. Такое включение бизнес-объектов в экологическую среду должно стать примером для подражания другим городам.

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Мастер-план Владивостока: пешеходная зона на вокзале и бизнес-центр вместо нефтебазы

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