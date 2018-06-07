Аэропорт. Фото: Наталья Фирцикова, ИА PrimaMedia

Авиационный учебный центр открыли в аэропорту Владивостока

На базе центра планируется обучение не только сотрудников МАВ, но и работников других авиапредприятий

7 июня, PrimaMedia. Авиационный учебный центр открылся в Международном аэропорту Владивосток (МАВ). Учебный центр создан с целью обеспечения профессионального роста и повышения квалификации работников аэропорта, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе аэропорта.

Новый учебный центр, созданный на базе Международного аэропорта Владивосток, получил лицензию на ведение образовательной деятельности по программам дополнительного профессионального образования. Лицензия выдана департаментом образования и науки Приморского края.

Основная цель учебного центра – обеспечение профессионального роста и повышение квалификации работников аэропорта. В дальнейшем на базе центра планируется обучение сотрудников других авиапредприятий.

Новый учебный центр в 2018 году обучит порядка 300 сотрудников различных служб аэропорта. С 1 июля в центре пройдут обучение сотрудники службы авиационной безопасности по программам "Транспортная и радиационная безопасность". Для службы организации авиационных перевозок, службы наземного обслуживания воздушных судов и службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов также были разработаны индивидуальные учебные программы.

"Мы будем проводить обучение сотрудников с целью повышения квалификации по программам дополнительного образования. Открытию центра предшествовала большая работа. Мы последовательно изучали документацию, затем разработали нормативные документы и получили лицензию, дающую нам право обучать сотрудников. В будущем мы планируем на базе центра обучать не только наш персонал, но и желающих из других авиационных предприятий", — прокомментировала руководитель авиационного ученого центра Галина Мазурова.

Для работы центра были подготовлены специальные классы, которые имеют все необходимое оборудование для учебного процесса. Для проведения практических занятий будет использована материально-техническая база аэропорта.

Преподавателями учебного центра станут руководители и ведущие специалисты различных служб воздушной гавани, которые получили право на ведение преподавательской деятельности. По окончанию обучения каждый ученик центра получит сертификат, свидетельствующий о приобретенных знаниях и навыках.

Напомним, открытие нового учебного центра направлено на повышение квалификации работников аэропорта с целью улучшения качества услуг оказываемых в Международном аэропорту Владивосток.

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