Около 50 боевых кораблей и судов принимают участие в сбор-походе Приморской флотилии. Фото: пресс-служба ТОФ

Около 50 боевых кораблей и судов принимают участие в сбор-походе Приморской флотилии

Корабли проведут стрельбы артиллерией по морским, воздушным и береговым целям, выполнят пуски крылатых ракет по морским мишеням

7 июня, PrimaMedia. В акватории Японского и Охотского морей начались плановые мероприятия боевой подготовки в рамках сбор-похода Приморской флотилии разнородных сил ТОФ. В учениях на различных этапах планируется задействовать до 50 надводных кораблей, катеров, подводных лодок и судов вспомогательного флота, а также до 15 самолётов и вертолётов морской авиации Тихоокеанского флота, сообщил ИА PrimaMedia начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту, капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

В период сбор-похода будет проведена серия зачетных тактических учений, в ходе которых планируется отработать практическое взаимодействие корабельных группировок.

Силы в море проведут противолодочные учения, будут совершенствовать организацию противовоздушной обороны, охрану и оборону десантного отряда, противоминные действия.

Корабли проведут стрельбы артиллерией по морским, воздушным и береговым целям, применят противолодочное оружие и выполнят пуски крылатых ракет по морским мишеням.

Сегодня минно-тральные группы соединения охраны водного района ТОФ обеспечили проводку сил за тралами при выходе из главной базы и пунктов базирования флота, а также их развертывание в море.

В учениях на различных этапах планируется задействовать до 50 надводных кораблей, катеров, подводных лодок и судов вспомогательного флота, а также до 15 самолётов и вертолётов морской авиации Тихоокеанского флота.

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