"Восточный форпост" снова собирает в Приморье артистов и зрителей. Фото: предоставлено организаторами

11-й Фестиваль патриотической песни пройдет во Владивостоке 11 июня

8 июня, PrimaMedia. Финальный гала-концерт 11-го фестиваля патриотической песни "Восточный форпост", посвященного Дню России, пройдет 11 июня в Матросском клубе 155-ой Отдельной бригады морской пехоты во Владивостоке. Участниками конкурсной программы станут непрофессиональные музыканты-любители, сообщает ИА PrimaMedia.

"Идея проведения фестиваля "Восточный форпост" родилась среди участников боевых действий, которые в разные годы и на разных рубежах защищали целостность и суверенитет нашей страны. Поэтому это мероприятие собирает настоящих патриотов, всех, кто неравнодушен к истории и судьбе России", – отметил со-организатор фестиваля, председатель общественной организации "Контингент" Алексей Сузанский.

Фестиваль "Восточный форпост" проводится ежегодно общественной организацией "Контингент" совместно с командованием Краснознаменного Тихоокеанского флота и при поддержке администрации Приморского края и администрации Владивостока.