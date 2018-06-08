"Восточный форпост" снова собирает в Приморье артистов и зрителей. Фото: предоставлено организаторами

«Восточный форпост» снова собирает в Приморье артистов и зрителей

11-й Фестиваль патриотической песни пройдет во Владивостоке 11 июня

8 июня, PrimaMedia. Финальный гала-концерт 11-го фестиваля патриотической песни "Восточный форпост", посвященного Дню России, пройдет 11 июня в Матросском клубе 155-ой Отдельной бригады морской пехоты во Владивостоке. Участниками конкурсной программы станут непрофессиональные музыканты-любители, сообщает ИА PrimaMedia.

"Идея проведения фестиваля "Восточный форпост" родилась среди участников боевых действий, которые в разные годы и на разных рубежах защищали целостность и суверенитет нашей страны. Поэтому это мероприятие собирает настоящих патриотов, всех, кто неравнодушен к истории и судьбе России", – отметил со-организатор фестиваля, председатель общественной организации "Контингент" Алексей Сузанский.

Фестиваль "Восточный форпост" проводится ежегодно общественной организацией "Контингент" совместно с командованием Краснознаменного Тихоокеанского флота и при поддержке администрации Приморского края и администрации Владивостока.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

ЛиТР-2018: Три поэта попытались ответить на вопрос, в чем феномен современной поэзии

11:35

Как сделать книгу, рассказали начинающим авторам на фестивале ЛиТР-2018

10:15

Фестивалю ЛиТР-2018 пожелали белой чистой дороги

07 июня, 14:25

Участников и гостей ЛиТР-2018 приглашают на стендап-дискуссию "Свободный микрофон"

07 июня, 10:00

#Все на ЛиТР: литературный фестиваль впервые проходит во Владивостоке

07 июня, 09:00

Картина дня

Губернатора Приморья выберут 9 сентября

11:35

ЛиТР-2018: Три поэта попытались ответить на вопрос, в чем феномен современной поэзии

07 июня, 22:15

Обманутые дольщики из Владивостока попали на прямую линию Путина

07 июня, 20:35

"Полгектара - больше нет" и 55 тысяч рублей за билет до Москвы - приморцы жалуются Путину

07 июня, 11:15

Соглашение по переносу нефтебазы из Владивостока подпишут на ВЭФ

11:30

Виновны: присяжные вынесли вердикт по "громкому" убийству сотрудницы МВД во Владивостоке
И пришел «Меркурий»: почему рынок продовольствия Дальнего Востока с тревогой ждет 1 июля
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia