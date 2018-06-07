Уникальное животное подарили Приморскому океанариуму

Кукумария-альбинос. Фото: предоставлено пресс-службой приморского океанариума

Японская кукумария-альбинос поселится в экспозиции «Японское море

7 июня, PrimaMedia. Японскую кукумарию-альбиноса подарил океанариуму морской биолог по образованию и водолаз по призванию Сергей Труболыс. За 30 лет регулярных погружений он впервые увидел белую кукумарию в заливе Петра Великого, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Приморского океанариума.

"Мы проверяли водолазное оборудования в бухте Алексеева. И во время погружения я обнаружил среди привычных тёмно-коричневых кукумарий — альбиноса. Конечно, эта представительница отряда Голотурий меня очень заинтересовала. Трепанги – альбиносы очень редко, но все же встречаются в заливе Петра Великого, а вот белую кукумарию я обнаружил здесь впервые. Подумал, что если передам ее в океанариум, то это чудо смогут увидеть и другие люди", – рассказал Сергей Труболыс.

Исключительность находки подтвердил специалист в области изучения голотурий на Дальнем Востоке, главный научный сотрудник лаборатории сравнительной цитологии ННЦМБ ДВО РАН, доктор биологических наук Игорь Долматов.

"Это, действительно, уникальный случай с научной точки зрения, – говорит учёный. — За годы изучения голотурий в водах Приморья я впервые столкнулся со случаем альбинизма у данного вида. Альбиносы — особи, у которых отсутствует окраска, достаточно редко встречаются в животном мире, в том числе, и среди морских обитателей. Это явление определяется мутацией генов, ответственных за выработку красящих веществ, пигментов.

Нам, безусловно, очень интересно изучить геном кукумарии-альбиноса, чтобы выяснить, с какими генами связано отсутствие пигмента у этих животных и как это отражается на их физиологии. Возможно, что такой цвет сильно влияет на выживаемость особи, ведь тёмно-коричневая окраска помогает кукумарии маскироваться среди камней, а белый цвет наоборот сильно выделяет её на морском дне.

Для изучения учёным потребуется небольшой фрагмент ткани кукумарии-альбиноса, животное при этом совершенно не пострадает. Дело в том, что голотурии обладают удивительными регенеративными способностями. Например, они могут восстановиться после разрезания на две половины.

Как и любое другое животное, голотурии предпочитают избегать опасности. Поскольку они малоподвижны и убежать от хищника не могут, у голотурий в процессе эволюции развился специфический механизм защиты, который по своей сути сходен с отбрасыванием хвоста у ящериц. На прикосновения голотурии реагируют довольно специфично, такой механизм самозащиты называется эвисцерацией. Чувствуя опасность, они выбрасывают наружу все внутренние органы через отверстие в покровах, хищник хватает добычу и уплывает, а голотурия остается живой, прячется под камнями и приступает к регенерации всего утраченного.

Редкостная кукумария-альбинос совсем скоро пройдёт период карантинного наблюдения и будет помещена в экспозиции "Японское море" Приморского океанариума.