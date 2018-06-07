Бизнес. 12:55
Круизное судно. Фото: Анна Мажуга, ИА PrimaMedia

Круизные суда смогут заходить в порт Находки

Как заявил глава региона, уже есть инвестор, готовый профинансировать строительство причала на морском вокзале

7 июня, PrimaMedia. Круизный туризм – одно из приоритетных направлений развития края. С каждым годом количество туристских судов, посещающих регион, увеличивается. Пока лайнеры могут заходить только во Владивосток, однако вскоре морских гигантов будут принимать и в Находке. Об этом заявил врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко во время встречи с представителями муниципальных СМИ, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморья.

С вопросом о включении порта Находки в маршрутную линию круизных судов к главе региона обратилась главный редактор газеты "Находкинский рабочий" Наталья Вотчал.

"На четвертом Тихоокеанском туристском форуме, который прошел в конце мая в Приморье, и на открытии пятого МедиаСаммита вы обозначили приоритеты развития края, в том числе – развитие туризма и прием лайнеров. В числе городов, которые войдут в этот проект, вы назвали Находку. Наш город имеет большой опыт приема кораблей дружбы. Что зависит в решении этого вопроса от города и от края и когда можно ожидать открытия нового направления?" – поинтересовалась она.

Андрей Тарасенко отметил, что в настоящий момент регион принимает все больше крупных круизных судов. В мае край посетил лайнер Costa Serena, на борту которого находилось около 4 тысяч человек. В следующем году ожидается заход лайнеров-пятитысячников. Кроме того, регион работает над организацией дальневосточной круизной линии.

В качестве одного из портов захода судов действительно рассматривается Находка. Пока причальная инфраструктура города не готова к приёму лайнеров, однако в ближайшее время вопрос будет решён.

"В Находке есть морской вокзал, он отремонтирован, но стоит невостребованный, потому что нет причала. Мы обратились к федеральным властям, чтобы они либо восстановили его, либо отдали нам в край. Сейчас власти уже объявили конкурс напроектирование. После того как проект будет готов, мы сами приступим к строительству. Уже есть инвестор, который готов профинансировать работы", – подчеркнул глава края.

Отметим, в настоящее время один из самых крупных круизных операторов мира Royal Caribbean Cruises рассматривает возможность развития глобального бизнеса в Приморье. Компания намерена запустить новую круизные линию, одним из портов захода которой станет Владивосток. Планируется, что первый визит крупнотоннажников в регион состоится в сентябре 2019 года.

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