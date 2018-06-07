Приморцам вручили государственные награды

Торжественное собрание, посвященное Дню России. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Торжественное собрание, посвященное Дню России, прошло в Приморском краевом театре им. М. Горького

7 июня, PrimaMedia. Торжественное собрание, посвященное Дню России, прошло в Приморском краевом театре им. М. Горького. В мероприятии приняли участие врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, председатель Законодательного собрания Александр Ролик, руководители органов исполнительной власти, общественных объединений, почетные граждане, деятели культуры, науки и искусства, ветераны. Кульминацией праздника стала торжественная церемония вручения государственных наград, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ЗС ПК.

По сложившейся традиции, накануне главного государственного праздника руководитель края Андрей Тарасенко торжественно вручил паспорта гражданина Российской Федерации молодым приморцам, участникам конкурса "Мы — граждане России!"

"Мы гордимся, что Приморский край, который в этом году отметит свое 80-летие, во все времена является надежной опорой России, ее сердцем и форпостом на Тихом океане, и приморцы вносят достойный вклад в развитие региона и всей страны", – подчеркнул Андрей Тарасенко.

О том, что в Приморье воплощаются прорывные федеральные проекты, на глазах меняется облик региона, говорил и спикер Законодательного Собрания Александр Ролик. Неслучайно, приморский регион неоднократно упоминался президентом страны в послании Федеральному Собранию. Владимир Путин дал четко понять, что будет продолжено активное привлечение инвестиций и формирование центров социального и экономического роста на Дальнем Востоке, в том числе и в Приморье.

Приложить максимум усилий для того, чтобы приморцы жили в достатке и благополучии — именно этих принципов придерживаются депутаты краевого Законодательного собрания в своей ежедневной работе.

"В тесном контакте с главой региона, органами исполнительной власти и местного самоуправления мы совершенствуем законодательную базу в сфере экономики, жилищно-коммунального хозяйства, образования, здравоохранения, а также социальной защиты населения, направленную на поддержку семьи, материнства и детства, людей старшего поколения", – сказал Александр Ролик.

Особые слова благодарности председатель краевого парламента адресовал ветеранам.

Кульминацией праздника стала торжественная церемония вручения государственных наград.

Среди награжденных — главный режиссер, художественный руководитель Приморского краевого академического драматического театра им. М. Горького, заместитель председателя комитета Законодательного собрания Приморского края по социальной политике и защите прав граждан Ефим Звеняцкий. За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность он удостоен медали ордена "За Заслуги перед Отечеством" II степени.

Также медали ордена "За заслуги перед Отечеством 2-й степени вручены слесарю по ремонту подвижного состава пассажирского вагонного депо Владивосток ДВ филиала АО "Федеральная пассажирская компания" Валерию Булынину и старшему электромеханику филиала ОАО "Российские железные дороги" Василию Ястребкову

За мужество, проявленное при спасении людей с риском для жизни, медалью "За спасение погибавших" награжден водитель-экспедитор крестьянского фермерского хозяйства "Нива" Евгений Васильков



Торжественное собрание, посвященное Дню России. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Помимо этого, Указом президента России Владимира Путина почетное звание "Заслуженный машиностроитель РФ" присвоено начальнику технического бюро ААК "Прогресс" Любови Гужиковой, а звание "Заслуженный работник культуры РФ" — преподавателю хорового класса из Находки Эльвире Лысцовой.

Также в торжественной обстановке вручены знаки отличия Приморского края "Приморье. За заслуги". Ими награждены заместитель директора филиала "Дальний Восток" ПАО "Ростелеком", председатель Союза ветеранов госбезопасности Приморского края Виталий Добровольский, начальник отдела сельского хозяйства финансово-экономического управления администрации Анучинского района Галина Мартынова.

Ряд заслуженных приморцев были удостоены Почетных Грамот и Благодарностей Законодательного собрания. Поздравляя их, Александр Ролик отметил, что в Приморье очень много трудолюбивых, ответственных и одарённых людей.

"Радует, что среди них много и представителей молодежи, которым строить наше будущее и будущее России. Значит, не прерывается связь поколений, а трудовые традиции живут и развиваются", — сказал спикер краевого парламента.