Ольга Стаценко: На эмоциональное восстановление от работы человеку требуется 48 часов

Ольга Стаценко. Фото: ИА PrimaMedia

Бизнес-тренер рассказала участникам МедиаСаммита-2018 о способах борьбы с профессиональным выгоранием

7 июня, PrimaMedia. Мастер-класс по борьбе с профессиональным выгоранием прошёл на Дальневосточном Медиасаммите— 2018 в среду, 6 июня. Профессиональный бизнес-тренер Ольга Стаценко рассказала о симптомах профессионального выгорания и способах его профилактики, сообщает ИА PrimaMedia.

По словам эксперта, процесс профессионального выгорания среди людей, работающих в различных отраслях экономики, очень схож. Наибольшим рискам подвержены, прежде всего, специалисты, работающие с людьми.

— Чаще всего это происходит из-за того, что человек отдаёт очень много энергии, при этом не получая ее в ответ. Не восполнив энергию, организм начинает тратить свою собственную. В итоге получаем психосоматические проблемы — организм начинает болеть физически. Вторая группа риска — это интроверты. Эксперт подчеркнула, что обычно срывы происходят именно у такого типа людей. Следующая группа риска — перфекционисты. Люди, стремящиеся все сделать идеально. Это группа, которой прямая дорога к выгоранию. В конечном счете, в группе риска находится большинство жителей мегаполисов, — отметила Ольга Стаценко.

Эксперт подчеркнула, что для людей, привыкших достигать результат, постоянно решать проблемы, преодолевать препятствия, выгорание наступает, когда цель достичь не удается.

Когда ожидания завышены, человек автоматически готовит себя к срыву. Это первые признаки подведения себя к выгоранию. Результатом станет то, что в самый ответственный момент подведёт организм, и человек внезапно сляжет с физическим недугом. Никогда не стоит завышать планку,

— отметила Ольга Стаценко.

По словам бизнес-тренера, существуют различные способы борьбы с профессиональным выгоранием. Во-первых, не стоит сосредотачивать внимание на незавершённых проблемах. Необходимо разобрать стол, упорядочить и распределить дела. Во-вторых, нужен отдых. Для эмоционального восстановления человеку требуется 48 часов.

— Самая главная беда современного человека — это социальные сети и телевизор. Когда человек отвлекается на них, он не отдыхает. Идеальное решение — делать дни без гаджетов. При этом альтернативой является чтение литературы. Она задействует воображение, даёт возможность разгрузиться, в своей собственной голове сформировать нужные образы. При этом гармонизирующий эффект придаёт музыка, в особенности классические произведения, — посоветовала Ольга Стаценко.

Мастер-класс "Как избежать профессионального выгорания". Фото: ИА PrimaMedia Мастер-класс "Как избежать профессионального выгорания". Фото: ИА PrimaMedia Мастер-класс "Как избежать профессионального выгорания". Фото: ИА PrimaMedia Мастер-класс "Как избежать профессионального выгорания". Фото: ИА PrimaMedia 1 / 4

Решая задачи по работе, человек мотивирует себя достижением цели для организации. Чтобы избежать выгорания нужно определить, что ценно в решении той или иной задачи для самого себя.

— Нельзя себя постоянно ассоциировать с профессией. Нельзя заменять жизнь с работой. Надо всегда помнить, что ты, прежде всего, человек и много интересов и смыслов. Это самое главное в борьбе с выгоранием, — заключила Ольга Стаценко.



Мастер-класс "Как избежать профессионального выгорания". Фото: ИА PrimaMedia

Организаторами Дальневосточного МедиаСаммита-2018 выступают Аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО, Министерство по развитию Дальнего Востока, Администрация Приморского края, Дальневосточный федеральный университет, Приморское отделение Союза журналистов России, проект "Медиашкола: Дальневосточный репортер". Генеральный партнер форума — РусГидро.