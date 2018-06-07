Владивостокский океанариум. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Нептун поселится на набережной Спортивной гавани во Владивостоке

Резиденцию планируется открыть во владивостокском океанариуме

7 июня, PrimaMedia. Мифический морской бог Нептун поселится на набережной Спортивной гавани во Владивостоке. Резиденцию планируется открыть в океанариуме. Об этом рассказал глава Владивостока Виталий Веркеенко на полях V Дальневосточного МедиаСаммита, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Когда во Владивостоке появятся интересные развлечения для детей, такой вопрос прозвучал на одной из сессий дальневосточного МедиаСаммита от представительницы школы юного блогера.

"Я как глава отвечаю за качество жизни в нашем городе и очень хочу, чтобы во Владивостоке появились прекрасные парки для семейного отдыха, и аквапарк, и свой Диснейленд. Но его главным героем будет не Микки Маус, а Нептун, и резиденция этого мифического морского бога появится именно во Владивостоке, соответствующая заявка подана в Роспатент", – отметил Виталий Веркеенко.

Резиденцию планируется открыть на набережной Спортивной гавани, в здании океанариума, добавил мэр.

Виталий Веркеенко намерен прописать во Владивостоке Нептуна

"После открытия большого, замечательного океанариума на острове Русский маленький стал не очень интересным, поэтому возникла идея открыть там резиденцию Нептуна. Это муниципальное предприятие, там есть вся необходимая инженерная инфраструктура, и там вполне может жить и работать Нептун. В резиденции и на набережной Спортивной гавани будут проходить красивые шоу и праздники для наших детей.

Но главным городским парком во Владивостоке должен стать парк Минного городка, и я сейчас веду переговоры с российскими и иностранными инвесторами по поводу его реконструкции", – заявил глава краевого центра.

Напомним, Владивосток намерен стать родиной мифического морского бога Нептуна. По мнению главы города, резиденция станет еще одной точкой притяжения туристов.

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