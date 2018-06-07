Спасские депутаты провели День открытых дверей. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Мероприятие организовано гордумой в рамках конкурса на лучшую организацию работы представительных органов

7 июня, PrimaMedia. Депутат Законодательного собрания Приморского края Татьяна Косьяненко побывала на Дне открытых дверей в думе города Спасска-Дальнего, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ЗС ПК.

В мероприятии также приняли участие глава городского округа Вячеслав Квон, председатель думы Алексей Сысоев, заведующая кафедрой государственного и муниципального управления Дальневосточного федерального университета Екатерина Володарская, руководители представительных органов муниципальных образований края, почетные граждане, представители общественных и молодежных организаций.

День открытых дверей проводился на базе заводоуправления АО "Спасскцемент", где параллельно работали две дискуссионные площадки. В ходе одной из них были рассмотрены практические вопросы взаимодействия городской думы в реализации государственной антикоррупционной политики. Основная тема, которой был посвящен состоявшийся в рамках Дня открытых дверей круглый стол, касалась проблем и перспектив трудоустройства молодежи.

Открывая заседание круглого стола, Татьяна Косьяненко обозначила актуальность этого вопроса не только для муниципалитетов края, но и всего Дальнего Востока. Кроме того, она подчеркнула, что выбранный формат встречи предоставил ее участникам отличную возможность всесторонне обсудить проблемные вопросы, лучше понять возможности их решения, обменяться информационно-аналитическими знаниями и определить перспективы трудоустройства молодёжи в Приморском крае.

Результатом обсуждения стали рекомендации, которые участники дискуссии подготовили для городских органов местного самоуправления, молодежного парламента, руководителей образовательных организации и предприятий.

На пленарном заседании председатель спасской думы Алексей Сысоев выступил с презентацией деятельности представительного органа, а также рассказал обо всех мероприятиях, проводимых депутатами совместно с молодежными и общественными организациями города.

Подводя итоги Дня открытых дверей, Татьяна Косьяненко отметила: "Такие диалоговые площадки являются эффективным инструментом развития сотрудничества между молодежью, представителями власти, общественности и СМИ. Это способствует повышению правовой культуры подрастающего поколения, укреплению межведомственных связей".

День открытых дверей был организован думой города Спасска-Дальнего в рамках конкурса на лучшую организацию работы представительных органов городских округов и муниципальных районов, который проводит Законодательное собрание края в ознаменование 80-летия Приморья.