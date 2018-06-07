Родион Скрябин: все нововведения должны освобождать руки сотрудников и приносить трафик

Родион Скрябин. Фото: корр. ИА AmurMedia

Директор по развитию «Лайфхакера» провел мастер-класс в рамках Пятого Дальневосточного МедиаСаммита

7 июня, PrimaMedia. Мастер-класс по внедрению нововведений, способствующих привлечению дополнительного трафика, провел директор по развитию "Лайфхакера" Родион Скрябин на Пятом Дальневосточном МедиаСаммите, который проходит во Владивостоке. Эксперт рассказал о способах монетизации трафика и принципах работы в соцсетях, сообщает корр. ИА AmurMedia/

Мастер-класс "Лайфхакер 17-18: что мы поняли, чему научились и что будем делать дальше" провел директор по развитию ресурса Родион Скрябин. Он рассказал, как шла работа над мобильным приложением "Лайфхакера".

— В 2007 году мы запускали площадку "Лайфхакера" на чистом вордпрессе, 8 лет мучились с всевозможными надстройками, пока в 2015 не перешли на RINGO!, а позднее и RINGO! 2.0. Через него мы собираем специальные "полосы", идеальные для поисковой выдачи, а поисковики дают нам львиную долю трафика. Приложение оказалось куда проще создавать собственными силами на единой платформе, чем содержать две отдельные аутсорс команды для ios и android. Данное решение позволило своевременно проводить багфиксы на одной площадке и не разрабатывать планы по развитию по сути двух отдельных приложений, — рассказал Родион Скрябин.

Но все нововведения, по мнению эксперта, должны упрощать работу сотрудников, тогда они будут наиболее эффективны.

— Единственное, что вы должны запомнить: все нововведения должны упрощать работу, приносить трафик, освобождать руки сотрудников и приносить прибыль. Если изменения этому не ведут, то они ведут в тупик.

Родион Скрябин в 2009 году получил красный диплом журфака Оренбургского государственного университета, затем поступил в Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, но не окончил его. Работал везде, где только получалось — телевидение, радио, печатные издания, интернет. С 2013-го в Москве: продакшн-директор "Нетология-групп", сооснователь и исполнительный директор в "Лаборатории новых медиа". С начала 2017 года — директор по развитию "Лайфхакера". Опыт в медиа — больше 15 лет.