Родион Скрябин. Фото: корр. ИА AmurMedia
МедиаСаммит

Родион Скрябин: все нововведения должны освобождать руки сотрудников и приносить трафик

Директор по развитию «Лайфхакера» провел мастер-класс в рамках Пятого Дальневосточного МедиаСаммита

7 июня, PrimaMedia. Мастер-класс по внедрению нововведений, способствующих привлечению дополнительного трафика, провел директор по развитию "Лайфхакера" Родион Скрябин на Пятом Дальневосточном МедиаСаммите, который проходит во Владивостоке. Эксперт рассказал о способах монетизации трафика и принципах работы в соцсетях, сообщает корр. ИА AmurMedia/

Мастер-класс "Лайфхакер 17-18: что мы поняли, чему научились и что будем делать дальше" провел директор по развитию ресурса Родион Скрябин. Он рассказал, как шла работа над мобильным приложением "Лайфхакера".

— В 2007 году мы запускали площадку "Лайфхакера" на чистом вордпрессе, 8 лет мучились с всевозможными надстройками, пока в 2015 не перешли на RINGO!, а позднее и RINGO! 2.0. Через него мы собираем специальные "полосы", идеальные для поисковой выдачи, а поисковики дают нам львиную долю трафика. Приложение оказалось куда проще создавать собственными силами на единой платформе, чем содержать две отдельные аутсорс команды для ios и android. Данное решение позволило своевременно проводить багфиксы на одной площадке и не разрабатывать планы по развитию по сути двух отдельных приложений, — рассказал Родион Скрябин.

Но все нововведения, по мнению эксперта, должны упрощать работу сотрудников, тогда они будут наиболее эффективны.

— Единственное, что вы должны запомнить: все нововведения должны упрощать работу, приносить трафик, освобождать руки сотрудников и приносить прибыль. Если изменения этому не ведут, то они ведут в тупик.

Родион Скрябин в 2009 году получил красный диплом журфака Оренбургского государственного университета, затем поступил в Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики, но не окончил его. Работал везде, где только получалось — телевидение, радио, печатные издания, интернет. С 2013-го в Москве: продакшн-директор "Нетология-групп", сооснователь и исполнительный директор в "Лаборатории новых медиа". С начала 2017 года — директор по развитию "Лайфхакера". Опыт в медиа — больше 15 лет.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

МедиаСаммит-2018: Бренд «Сделано в России» нужен российским экспортерам – эксперты

15:30

Виртуальная реальность, глобалмедиа, звуковые сообщения – тренды медиа будущего

15:20

Ольга Стаценко: На эмоциональное восстановление от работы человеку требуется 48 часов

13:40

«Идеи дороже денег» - юные журналисты Приморья представили свои проекты на МедиаСаммите

11:40

День второй: МедиаСаммит во Владивостоке плавно переходит в литературный фестиваль

08:05

Картина дня

День второй: МедиаСаммит во Владивостоке плавно переходит в литературный фестиваль

06 июня, 17:20

Борис Гладких избран мэром Находки

11:15

Соглашение по переносу нефтебазы из Владивостока подпишут на ВЭФ

12:55

Круизные суда смогут заходить в порт Находки

13:55

Нептун поселится на набережной Спортивной гавани во Владивостоке

06 июня, 19:25

Туристка из Китая сорвалась с видовой площадки во Владивостоке
МедиаСаммит-2018: Бренд «Сделано в России» нужен российским экспортерам – эксперты
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia