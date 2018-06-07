И пришел «Меркурий»: почему рынок продовольствия Дальнего Востока с тревогой ждет 1 июля

Удаленные территории Дальнего Востока. Фото: ИА PrimaMedia

Традиционная интернет-инфраструктура оказалась не готова к обязательному переходу на электронную ветсертификацию

7 июня, PrimaMedia. Предпринимательское сообщество Дальнего Востока, особенно представляющее малый и средний бизнес, с тревогой ждет наступления 1 июля: по закону с этого дня ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) на практически всю пищевую продукцию на всех стадиях ее оборота будут оформляться только в электронном виде – в государственной информационной системе (ГИС) "Меркурий". Оператором системы – Россельхознадзором – предписано всем подпадающим "под новацию" хозсубъектам зарегистрироваться в "Меркурии" и уже начинать работать в ГИС. Согласно действующему законодательству, после 1 июля привычные агропроизводителю или же представителю розничной торговли "ветки" (то есть ветеринарные сертификаты) на продукцию выдаваться не будут, а неподключенные к "Меркурию" автоматически превратятся из законопослушных бизнесменов в "субъектов незаконного предпринимательства", сообщает ИА PrimaMedia.

Большие тревоги малого бизнеса

В целом поддерживая идею государства по созданию системы прослеживаемости пищевой продукции, что называется, "от производителя до потребителя", малый и средний бизнес, тем не менее, видит для себя много рисков: здесь и необходимость оформлять ветсертификаты при приобретении продукции для дальнейшей реализации, и опасения по поводу корректной работы самой ГИС "Меркурий", и необходимость срочно осваивать информационные технологии вместо привычного бумажного "документооборота"…

— Сама по себе идея получения разрешительных документов в электронном виде неплоха, ведь речь идет о том, что предпринимателям не придется выстаивать в очередях подолгу. Тем более это актуально, когда речь идет о ситуациях, когда для подачи заявления в традиционном бумажном виде необходимо приезжать издалека, — отмечает председатель приморского отделения "Деловой России" Алексей Тимченко. — Вместе с тем, естественно, есть и "обратная сторона" работы электронных информационных систем – это возможности технических ошибок, сбоев и так далее.

Как отмечают представители самого Россельхознадзора, именно указанные выше аспекты и опасения во многом не дают МСП проявлять должную активность в кампании по регистрации дальневосточных хозсубъектов в ГИС "Меркурий".

— Крупные предприятия достаточно давно поняли необходимость этой системы и, прямо скажем, невозможность работы без ГИС "Меркурий", — комментирует начальник отдела пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе РФ и транспорте управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области Антон Савченко. — А вот малый и микробизнес прогнозируемо до сих пор проявляют слабую активность в этом вопросе. Особенно это касается торгово-розничного сегмента, которому ранее не приходилось на серьезном уровне сталкиваться с ветеринарным надзором. Но, напомню, с 1 июля и этот сегмент на равных включится в действие ГИС "Меркурий", станет участником движения в сторону увеличения прослеживаемости пищевой продукции.

Интернет преткновения

Собеседник агентства также признал, что значительная часть испытывающих трудности с регистрацией в ГИС предпринимателей работает в отдаленных районах субъектов, где идея о "цифровизации" оборота продуктов питания и сырья для них натолкнулась на элементарную неразвитость Интернет-инфраструктуры.

О том, что на Дальнем Востоке России еще достаточно "медвежьих углов", где не то что нет проводного Интернета, но даже и мобильный работает через раз, говорят и представители региональных отделений объединений предпринимателей. По словам председателя сахалинской "Опоры России" Юрия Дьякова, островные рыбаки (а именно они в основном представляют в регионе малый и микробизнес, работающий в отдаленных поселках, а то и просто вдали от цивилизации) оказались, по сути, в патовой ситуации — в Сахалинской области еще толком не решена проблема транспортной доступности большей части острова, что уж тут говорить про Интернет. Так что с 1 июля значительная часть рыбохозяйственного комплекса региона, по оценке Дьякова, просто обречена стать "браконьерами", поскольку легально реализовать законно добытую рыбу просто не сможет.

О серьезных проблемах розничной торговли в отдаленных районах говорит и сопредседатель Приморского отделения Дмитрий Сулеев.

— Далеко не все магазины и торговые киоски, равно как и производители продуктов питания в отдаленных районах готовы подключиться к ГИС "Меркурий". Причина – банальна: нет хорошего доступа к Интернету. Кроме того, и к самой программе у пользователей много претензий – к интерфейсу, постоянным программным и логическим ошибкам, сбоям, низкой производительности. Все это вместе с плохим доступом в Интернет дает повод для опасений, что в отдаленных районах в системе будет работать крайне сложно как производителям, так и рознице, — констатирует эксперт.

"Меркурий" или "тень" — третьего не дано

Регистрироваться в ГИС "Меркурий", тем не менее, предпринимателям нужно, и речь здесь не только о том, что это обязанность, наложенная на бизнес государством. Этого требует и просто здравый смысл, заявил на посвященном острому вопросу совещании приморской "Опоры России" Василий Нестеренко – владелец сети небольших розничных магазинов "шаговой доступности".

— Без "Меркурия" с 1 июля мы просто выпадем из легального оборота продуктов питания, и бизнес, который мы годами строили в жесткой конкурентной борьбе, завоевывая доверие покупателя, будет этими же конкурентами загнан в "теневой сектор", а это для многих предпринимателей уже неприемлемо,

— заявил участник совещания. – Так что либо регистрируйся и торгуй, либо не регистрируйся – и сворачивай дело.

Принявшая участие в совещании представитель ветеринарной службы субъекта Татьяна Чернюк напомнила предпринимателям, что законодательством предусмотрены случаи, когда предприниматель-"пищевик" работает в местности, где отсутствует любая "точка доступа" в Интернет. Такие местности власти регионов должны внести в специальные перечни, и работающий на этих территориях бизнес получит право оформлять ветсертификаты как раньше, то есть в бумажном виде.

Однако когда будут сформированы эти перечни и по каким критериям, бизнесу дальневосточных регионов за месяц до 1 июля еще ничего не известно. Также не исключено, что такие бумажные сертификаты в будущем могут вызвать подозрения у контрагентов бизнеса, препятствуя выходу продукции "из глубинки" на рынки других субъектов ДФО, не говоря уже об экспорте.

"Точка доступа" на весь Дальний Восток

Между тем ряд компаний, чья деятельность требует оформления ветсертификатов на пищевую продукцию именно в отдаленных районах субъектов ДФО, как кажется, нашли выход, обратившись к спутниковому Интернету, предоставление которого осуществляется в трех основных спутниковых диапазонах (С, Кu, Ка) с применением разной технологической базы, в зону покрытия которого на Дальнем Востоке входят все регионы – Приморский, Хабаровский, Камчатский края, Амурская, Сахалинская и Магаданская области, ЕАО и Республика Саха (Якутии). Как отмечают представители компаний, интересы и специфика бизнеса делают в перспективе более выгодным приобретение сегодня услуги спутниковой интернет-связи, своевременной регистрации в ГИС "Меркурий" и спокойной работы с 1 июля.

Наличие интереса МСП Дальнего Востока к устойчивому и качественному доступу в сеть в местностях, где привычная сетевая инфраструктура не развита, корр. агентству подтвердили и в АО "Востоктелеком" — Дальневосточном "филиале" группы компаний РТКОММ. Федеральный оператор спутниковой связи (100%-я "дочка" ПАО "Ростелеком") развивает в России – и в том числе на Дальнем Востоке – высокоскоростной спутниковый Интернет в Ка-диапазоне, используя мощности космического аппарата "Экспресс АМ-5".



Установка оборудования SenSat на Камчатке. Фото: АО "Востоктелеком"

В 2017 году, напомнили в группе компаний, на дальневосточный рынок услуг связи вышел новый бренд SenSat — скоростной спутниковый интернет, характеризующийся высокой скоростью передачи данных, гибкой системой тарифных планов и постоянным снижением стоимости абонентского оборудования, которое, к слову, можно взять и в аренду.

Согласно базовому прайс-листу оператора, стоимость услуги – от 670 рублей в месяц при скорости до 45 Мбит/с, стоимость приобретения оборудования SenSat в собственность – от 29 990 рублей, а вот стоимость аренды оборудования — от 750 рублей в месяц. Как сообщают в группе компаний РТКОММ, на сегодняшний день доля бизнес-клиентов среди всех подключивших спутниковый интернет SenSat на Дальнем Востоке составляет 50% от существующей клиентской базы, причем значительное количество компаний — в основном, в области рыбодобычи и сельского хозяйства — приобрели SenSat именно для того, чтобы оформлять ветеринарные документы через ГИС "Меркурий", используя индивидуально разработанные тарифные планы.

— Спутниковый интернет SenSat для малого бизнеса – новая возможность для тех, для кого прежде спутниковая связь была дорогой и недоступной. Теперь предприниматели могут вести бизнес качественно иначе, получая все преимущества полноценного широкополосного доступа в Интернет на удаленных и труднодоступных территориях.

"Востоктелеком" способен предоставить спутниковый доступ любой категории клиентов, которая в этом нуждается. Там, где слабо развита или отсутствует классическая проводная, оптическая или сотовая инфраструктура, спутник всегда придет на помощь,

— сообщил генеральный директор АО "Востоктелеком" Сергей Губарь.

СПРАВКА: Группа компаний РТКОММ (www.rtcomm.ru) является одним из ведущих операторов фиксированной и подвижной спутниковой связи в России. Имея одну из самых разветвленных спутниковых сетей в России, группа компаний РТКОММ предоставляет услуги связи клиентам в любых труднодоступных местах и на удаленных территориях, где недостаточно развиты или полностью отсутствуют сотовые и проводные телекоммуникации. Активно способствуя развитию массового сегмента рынка спутниковой связи в России, группа компаний РТКОММ предоставляет услугу доступа к скоростному спутниковому интернету в Ка-диапазоне под торговой маркой SenSat.



