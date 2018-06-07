МедиаСаммит-2018: Бренд «Сделано в России» нужен российским экспортерам – эксперты

Руководитель представительства РЭЦ в ДФО Роман Глушак. Фото: Жанна Беляева

Вопросы продвижения отечественной продукции на зарубежные рынки обсудили на круглом столе, организованном Российским экспортным центром

7 июня, PrimaMedia. Круглый стол по вопросам продвижения российского экспорта "Сделано в России", организованный Российским экспортным центром (РЭЦ), прошел в среду, 6 июня, в рамках Дальневосточного МедиаСаммита. Модератором круглого стола стал руководитель представительства РЭЦ в ДФО Роман Глушак. В качестве экспертов были приглашены представители региональных компаний, делающих успешные шаги по продвижению продукции за рубеж. Компании представили свои кейсы, поделились уникальным опытом взаимодействия с иностранными компаниями, обсудили перспективы продвижения товаров под единым брендом "Сделано в России", сообщает корр. ИА PrimaMedia.

"Для нас очень важно, чтобы информация о региональных компаниях, успешно продвигающих свою продукцию на экспорт, с помощью СМИ стала достоянием всего бизнес-сообщества. Это пример для тех, кто еще только задумывается об экспорте", — сказал Роман Глушак, открывая круглый стол.

С этой точки зрения большой интерес представляет опыт известной приморской группы компаний "Славда", выпускающей минеральную и питьевую воду и напитки. При том что "Славда" — известный региональный бренд, широко представленный на местном рынке, компания в настоящее время уделяет большое внимание продвижению своей продукции на экспорт, особенно на рынки наших ближайших азиатских соседей.

Как рассказала менеджер по развитию ООО "Славда-ТРЭЙД" Екатерина Политова, в компании даже была утверждена экспортная стратегия, которая позволяет более системно выстраивать бизнес-процесс.



Менеджер по развитию ООО "Славда-ТРЭЙД" Екатерина Политова. Фото: Жанна Беляева

Чтобы достичь успехов, компания приложила много усилий для решения различных вопросов. При этом, благодаря изменившейся конъюнктуре, возросло количество иностранных компаний, желающих сотрудничать, в частности, китайских. В результате китайский рынок из дополнительного превратился в полноправный, адекватный внутреннему, и при развитии спроса компания способна развивать свои мощности.

Конечно, при этом существуют определенные проблемы освоения китайского рынка. Есть, например, особенности в сертификации продукции (особенно по специальной воде для детей). Существуют различия и в культуре потребления минеральной воды – на севере Китая предпочитают газированную воду, а в южной части Поднебесной – воду без газа. Также компания учитывает особенности бренда, интересного для покупателей. Соответственно, проводится работа и по дизайну этикеток. Существует и проблема подделок. Словом, нюансов хватает. И в одиночку справиться со всеми проблемами бывает сложно. Необходимо консолидироваться.

"Я знаю, что у "Российского экспортного центра" реализуется программа поддержки российских брендов и товаров за рубежом "Made in Russia", позволяющая продвигаться на иностранный рынок экспортерам не поодиночке, а всем вместе", — напомнила Екатерина Политова и сказала, что ее компании этот проект интересен.

Пользу поддержки в вопросах продвижения своей продукции на экспорт по достоинству оценили в приморской компании "Лосторос", которая уже в течение 6 лет занимается экспортом мороженого и меда собственного производства.

"Скажу сразу, "Российский экспортный центр" — компания, дружественная нам, поддерживающая нас во всех начинаниях, за что ей огромное спасибо, — с таких слов начал свое выступление заместитель директора по экспорту ООО "Лосторос" Владимир Митрофанов. – Я согласен с коллегой из "Славды", что только вместе можно эффективно продвигаться на зарубежных рынках. И если проект "Made in Russia" будет успешно развиваться, то это даст хороший эффект".



Заместитель директора по экспорту ООО "Лосторос" Владимир Митрофанов. Фото: Жанна Беляева

Продавать, например, мороженое в Китае, действительно, непросто. Как и в случае с экспортом питьевой воды, присутствуют различные подходы к сертификации. В Китае, например, есть проблемы с соблюдением температурного режима хранения мороженого. Есть свои нюансы по этикетке и в целом ряд других особенностей и барьеров. Компания "Лосторос", прежде чем пойти на китайский рынок, внимательно изучила все необходимые китайские нормативы и законы. При этом важной задачей является поиск надежного, проверенного временем и практикой партнера. И тут, конечно, поддержка того же РЭЦ просто неоценима.

"Единый бренд российской продукции, единая рекламная позиция необходимы, — еще раз подчеркнул Владимир Митрофанов. – Отечественным экспортерам нужна серьезная, мощная, постоянная поддержка".

Один из видов такой поддержки – обмен опытом лучших практик, распространение информации (с помощью СМИ, в первую очередь) о наиболее успешных региональных экспортерах, заметил Роман Глушак. А опыт наиболее успешных экспортеров показывает, что залогом успеха является большое желание выйти на экспортный рынок, конкурентоспособная продукция и развитие профессиональных компетенций в компаниях.

"На самом деле у нас небольшая компания, — поделился исполнительный директор ООО "Мороз Ко" Евгений Кобелев. – Производим березовый сок, соки прямого отжима, мед, овощные консервы из натурального сырья под торговой маркой "Настоящее Приморье". На местном рынке 15 лет. В экспорте делаем первые шаги. Я думаю, Роман Глушак прав, — многих сдерживает боязнь. Но главное – начать. Можно с участия в международных выставках, как это сделали мы".



Исполнительный директор ООО "Мороз Ко" Евгений Кобелев (справа). Фото: Жанна Беляева

Первые шаги на китайском рынке помогли понять, с какой продукцией можно рассчитывать на завоевание этого рынка. Компания "Мороз Ко" решила сделать ставку на здоровое питание из натуральных продуктов. В Китае сейчас это несомненный тренд. Уверенности в конечном итоге предприятию придает государственная поддержка экспорта.

По-прежнему актуальной проблемой остается поиск партнеров – без китайских дистрибьюторов эффективный маркетинг и логистику осуществить не получится. И тут, как заметил подключившийся к обсуждению директор аналитического агентства "Маркус" Максим Шпигунов, сегодня есть два пути – воспользоваться официальной статистикой ведущих китайских импортеров или воспользоваться услугами сопровождения экспорта от какой-нибудь частной структуры. Третий путь – продвижение продукта под брендом "Сделано в России".

При этом, конечно, на первое место выходят два главных конкурентных преимущества: качество продукции плюс инновации, заметил Роман Глушак. Российские производители должны поставлять на зарубежные рынки, действительно, что-то уникальное и конкурентоспособное.

Примером такой продукции служат маломерные суда и яхты, производимые во Владивостоке компанией "Композитное кораблестроение". Композитные материалы, легкие и надежные, а также собственные проекты делают плавсредства, изготавливаемые на верфи компании, новинками, которые интересны во всем мире. В настоящее время, сообщил коммерческий директор ООО "Композитное кораблестроение" Алексей Волошенко, один заказ размещен в Южной Корее, другой – в Англии, ведутся переговоры с заказчиком в Словении.



Коммерческий директор ООО "Композитное кораблестроение" Алексей Волошенко. Фото: Жанна Беляева

Причина такого внимания к продукции владивостокских корабелов – инновационная продукция плюс привычка воспринимать российский товар в области кораблестроения как нечто высокотехнологичное. Приятный для нас стереотип, который необходимо всеми силами поддерживать. Но пока это касается, в основном, штучного товара. А задача, которую поставил президент РФ Владимир Путин в новых майских указах, — добиться прорывных результатов для всего экспортно ориентированного сектора российской экономики.

Каким образом это собираются делать в Приморье, рассказал руководитель Центра развития экспорта Приморского края Евгений Никифоров. В настоящее время в крае реализуется программа поддержки местного экспортно ориентированного бизнеса, для этого есть специализированные решения, в том числе, отдельный проект регионального экспортного оператора, в задачу которого будет входить продвижение на экспортные рынки АТР продукции малого и среднего бизнеса.



Руководитель Центра развития экспорта Приморского края Евгений Никифоров. Фото: Жанна Беляева

"Мы хотим дать дополнительный инструмент бизнесу, — пояснил Евгений Никифоров. – Это позволит решать вопросы сопровождения экспортного бизнеса приморских производителей, включая юридические вопросы. Сейчас идут консультации и обсуждения концепции. Надеемся представить ее осенью на Восточном экономическом форуме".

Подводя итоги круглого стола, руководитель представительства РЭЦ в ДФО Роман Глушак напомнил, что 4 июня 2018 года Российский экспортный центр открыл "Проектную мастерскую" по разработке национального проекта по развитию несырьевого неэнергетического экспорта в соответствии с целями, которые в "майских указах" определил президент РФ Владимир Путин: к 2024 году удвоить объём несырьевого неэнергетического экспорта до 250 млрд долларов США в год.

Отличительная особенность формирования национального проекта – это формат, в котором будет проходить работа над документом. Для того, чтобы все сформированные инициативы имели максимально прикладной характер, разработка будет вестись в проектных мастерских, в которые вошли не только руководители структурных подразделений профильных министерств и ведомств, но и предприниматели, занимающиеся экспортом.

В конце июня документ будет представлен на рассмотрение правительству. Предполагается, что в национальном проекте развития несырьевого неэнергетического экспорта будут прописаны четкие KPI, инструменты достижения этих результатов, а также ответственные за своевременное выполнение каждой задачи.

Напомним, организаторами Дальневосточного МедиаСаммита-2018 выступают Аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО, министерство по развитию Дальнего Востока, администрация Приморского края, Дальневосточный федеральный университет, Приморское отделение Союза журналистов России, проект "Медиашкола: Дальневосточный репортер". Генеральный партнер форума — РусГидро.