ДВФУ. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Университет продемонстрировал наилучший результат за все время участия в рейтинге с 2012 года

7 июня, PrimaMedia. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) поднялся на 110 пунктов во всемирном рейтинге университетов QS 2018/2019 (QS World University Rankings). Расположившись в группе ведущих вузов с 541 по 550 место, ДВФУ продемонстрировал наилучший результат за все время участия в рейтинге с 2012 года, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДВФУ.

Динамика продвижения Дальневосточного федерального университета в глобальном рейтинге показательна в условиях возрастающей конкуренции среди мировых научно-образовательных центров — в этом году эксперты оценили более 4,7 тысячи вузов. По мнению ректора ДВФУ Никиты Анисимова, результат обусловлен комплексом инициатив по повышению конкурентоспособности университета на российском и международном уровнях.

"В ДВФУ стартовали принципиально новые проекты в области образовательной и научной деятельности, повышается качество интернационализации, расширяется сетевое взаимодействие с зарубежными вузами, продолжается оптимизация административно-управленческих процессов. Можно говорить о переосмыслении места и роли университета, что неизбежно привело к трансформации подходов для решения задач развития", — отмечает Никита Анисимов.

Рейтинг лучших университетов QS World University Rankings рассчитывается по методике британской компании Quacquarelli Symonds и признается одним из наиболее влиятельных в мире. Достижения вузов ежегодно оцениваются по комбинации показателей: доля иностранных студентов и сотрудников, соотношение числа студентов и научно-педагогических работников, индекс цитируемости научных публикаций, репутация в академическом сообществе и среди работодателей.

Как сообщили в службе проректора по развитию ДВФУ, за минувший год университет показал высокую динамику по четырем из шести критериев. Основным фактором улучшения позиций ДВФУ в рейтинге стал рост международной активности.

В значительной степени этому способствовало расширение сотрудничества ДВФУ с ведущими зарубежными партнерами. В частности, с Университетом Токай (Япония) достигнута договоренность о перекрестном открытии представительств вузов, стороны запустили обмен студентами, совместно готовят двудипломные программы и ряд исследовательских проектов.

Представительство ДВФУ появится в ближайшее время и в Китае, о чем принято решение на переговорах в министерстве образования КНР. Дальневосточный федеральный университет намерен открыть офис в одном из ведущих китайских вузов и сделать его мощной точкой присутствия по работе с образовательными центрами, органами власти и бизнесом, площадкой для развития научного сотрудничества и трансфера технологических продуктов.

"Уникальные возможности для обучения и проведения исследований привлекают в ДВФУ с каждым годом все больше иностранных студентов и ученых. Проводится огромное количество мероприятий с приглашением ведущих зарубежных экспертов, а наши исследователи активно входят в международные научные сети. Все это обеспечивает вузу не просто статистические показатели, но и качественный эффект — международное признание и репутацию, определяющие долгосрочный рост", — отмечает Никита Анисимов.

Высокие результаты ДВФУ в рейтинге QS также обеспечены повышением качества образования в университете, которое усилено модульной системой обучения. Новый подход делает образовательный процесс более гибким, синхронизирует его с другими российскими и зарубежными вузами, открывает широкие возможности для академической мобильности.

Параллельно университет переходит на цифровое управление образованием. Новый проект "Единая информационная образовательная среда и цифровое управление образовательным процессом" позволяет студентам, преподавателям, руководителям образовательных программ через различные сервисы иметь полную и достоверную информацию о процессе и качестве обучения.

"Публикация рейтинга QS в июне, перед началом приемной кампании, позволит абитуриентам сориентироваться при выборе вуза, опираясь на экспертную оценку и данные авторитетного источника, — отметил Никита Анисимов. — Важно сохранить набранную динамику и продолжить движение вперед. Темпы развития вузов и рост конкуренции в образовательной среде очень высоки".

Добавим, что Дальневосточный федеральный университет последовательно улучшает показатели в ведущих международных рейтингах. С 2013 года ДВФУ входит в топ-100 рейтинга QS по странам БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и странам развивающейся Европы и Центральной Азии. Также университет занимает 17 место в Национальном рейтинге вузов России по данным 2018 года.