Сильный дождь ожидается во Владивостоке в ночь на 8 июня

Дождь. Фото: Ольга Бойко, ИА ЕАОmedia

Температурный фон существенно не изменится

7 июня, PrimaMedia. Ближайшей ночью и в первой половине дня 8 июня во Владивостоке ожидается дождь, временами сильный с количеством 15-25 мм. Днём осадки прекратятся. Температурный фон существенно не изменится, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примгидромет.

Мэрия Владивостока напоминает, при выпадении значительного количества осадков возможен сброс воды из Богатинского и Пионерского водохранилищ и, как следствие, подтопление пойм рек Седанка и Богатая. В целях безопасности гражданам рекомендовано исключить нахождение в этих районах в ближайшие выходные дни.

Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства следует сообщать оперативному дежурному ЕДДС Владивостока по телефону 2-222-333.