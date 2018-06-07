Секретарь Союза журналистов России Василий Касютин. Фото: ИА PrimaMedia
МедиаСаммит

"Люди хотят читать о людях" - лайфхак от Владимира Касютина

В ходе Дальневосточного МедиаСаммита-2018 секретарь Союза журналистов России поделился секретом привлечения читателя в печатные СМИ

7 июня, PrimaMedia. Секция печатных СМИ "Печатная пресса: битва за тираж" прошла в первый день Дальневосточного МедиаСаммита-2018, 6 июня во Владивостоке. В ходе мероприятия представители печатных изданий России обсудили перспективы развития газетных СМИ их финансирование и способы распространения с ведущим экспертом отрасли, сообщает ИА PrimaMedia.

Основной темой дискуссии стало падение тиража газет, несущего за собой угрозу для работы сотен типографий страны, сокращение числа журналистов, издателей, редакторов и других работников медиа сферы. О том, как привлечь и удержать читателя коллегам по перу рассказал секретарь Союза журналистов России.

По мнению эксперта, интерес к печати гарантированно привлекают такие темы как: проблемы окружающей среды, здоровье, локальный спорт, обсуждение местных проблем, краеведение, полезные лайфхаки.

— Основной же темой для наших материалов, которая была, есть и будет актуальна во все времена, является работа с людьми. С их увлечениями, жизненными историями, с их прошлым. Такова жизнь, больше всего человеку интересен человек. Люди хотят читать о людях, — отметил Касютин.

"Горячие" инфоповоды были разобраны участниками дискуссии на конкретных примерах газет и статей, изданных в России в разные времена.

— Если материал написан с душой, если он "цепляет", то читатель простит ему не совсем удачную верстку и невыгодное расположение, — подчеркнул эксперт.

До самой середины лекции поток приходящих слушателей не прекращался, а в конце началась жаркая дискуссия – где лучше применимы данные рекомендации: в сельской или городской газете? В обеих, отвечает Владимир Касютин. Главное, принять во внимание аудиторию, её масштаб и мнение.

Отметим, что Пятый Дальневосточный МедиаСаммит проходит 6-8 июня в кампусе ДВФУ на острове Русском. Форум расширяет горизонты и международную составляющую за счет активного привлечения экспертов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, что делает его глобальной коммуникационной площадкой. Организаторами Дальневосточного МедиаСаммита-2018 выступают Приморское отделение Союза журналистов России, администрация Приморского края, Союз журналистов России, мероприятие проходит под эгидой министерства по развитию Дальнего Востока.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Жанна Чикризова: Сообщество журналистов должно отсеивать людей, которые позорят профессию

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Евгений Костюков: МедиаСаммит способствует углублению диалога между властью и массмедиа

16:20

МедиаСаммит-2018: Бренд «Сделано в России» нужен российским экспортерам – эксперты

15:30

Виртуальная реальность, глобалмедиа, звуковые сообщения – тренды медиа будущего

15:20

Родион Скрябин: все нововведения должны освобождать руки сотрудников и приносить трафик

14:35

Ольга Стаценко: На эмоциональное восстановление от работы человеку требуется 48 часов

13:40

Картина дня

День второй: МедиаСаммит во Владивостоке плавно переходит в литературный фестиваль

06 июня, 17:20

Борис Гладких избран мэром Находки

11:15

Соглашение по переносу нефтебазы из Владивостока подпишут на ВЭФ

12:55

Круизные суда смогут заходить в порт Находки

13:55

Нептун поселится на набережной Спортивной гавани во Владивостоке

06 июня, 19:25

Туристка из Китая сорвалась с видовой площадки во Владивостоке
И пришел «Меркурий»: почему рынок продовольствия Дальнего Востока с тревогой ждет 1 июля
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia