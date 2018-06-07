"Люди хотят читать о людях" - лайфхак от Владимира Касютина

Секретарь Союза журналистов России Василий Касютин. Фото: ИА PrimaMedia

В ходе Дальневосточного МедиаСаммита-2018 секретарь Союза журналистов России поделился секретом привлечения читателя в печатные СМИ

7 июня, PrimaMedia. Секция печатных СМИ "Печатная пресса: битва за тираж" прошла в первый день Дальневосточного МедиаСаммита-2018, 6 июня во Владивостоке. В ходе мероприятия представители печатных изданий России обсудили перспективы развития газетных СМИ их финансирование и способы распространения с ведущим экспертом отрасли, сообщает ИА PrimaMedia.

Основной темой дискуссии стало падение тиража газет, несущего за собой угрозу для работы сотен типографий страны, сокращение числа журналистов, издателей, редакторов и других работников медиа сферы. О том, как привлечь и удержать читателя коллегам по перу рассказал секретарь Союза журналистов России.

По мнению эксперта, интерес к печати гарантированно привлекают такие темы как: проблемы окружающей среды, здоровье, локальный спорт, обсуждение местных проблем, краеведение, полезные лайфхаки.

— Основной же темой для наших материалов, которая была, есть и будет актуальна во все времена, является работа с людьми. С их увлечениями, жизненными историями, с их прошлым. Такова жизнь, больше всего человеку интересен человек. Люди хотят читать о людях, — отметил Касютин.

"Горячие" инфоповоды были разобраны участниками дискуссии на конкретных примерах газет и статей, изданных в России в разные времена.

— Если материал написан с душой, если он "цепляет", то читатель простит ему не совсем удачную верстку и невыгодное расположение, — подчеркнул эксперт.



До самой середины лекции поток приходящих слушателей не прекращался, а в конце началась жаркая дискуссия – где лучше применимы данные рекомендации: в сельской или городской газете? В обеих, отвечает Владимир Касютин. Главное, принять во внимание аудиторию, её масштаб и мнение.

Отметим, что Пятый Дальневосточный МедиаСаммит проходит 6-8 июня в кампусе ДВФУ на острове Русском. Форум расширяет горизонты и международную составляющую за счет активного привлечения экспертов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, что делает его глобальной коммуникационной площадкой. Организаторами Дальневосточного МедиаСаммита-2018 выступают Приморское отделение Союза журналистов России, администрация Приморского края, Союз журналистов России, мероприятие проходит под эгидой министерства по развитию Дальнего Востока.