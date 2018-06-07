Депутат ЗС ПК Евгений Костюков принял участие в пятом Дальневосточном МедиаСаммите. Фото: пресс-служба ЗС ПК
МедиаСаммит

Евгений Костюков: МедиаСаммит способствует углублению диалога между властью и массмедиа

Депутат Законодательного собрания Приморского края принял участие в пятом Дальневосточном МедиаСаммите

7 июня, PrimaMedia. Депутат Законодательного собрания Приморского края Евгений Костюков принял участие в пятом Дальневосточном МедиаСаммите. В качестве наиболее интересных для себя мероприятий он отметил дискуссии "Люди нового тысячелетия: формула человеческого капитала" и "Парламентаризм и медиа", а также мастер-класс "Как найти правильный формат для медиа истории", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ЗС ПК.

Как рассказал Евгений Костюков, для него МедиаСаммит, в первую очередь, является образовательной площадкой, где можно получить знания в области выстраивания отношений с избирателями с помощью средств массовой информации и соцсетей.

"Мы живем в эпоху информационных технологий. С каждым днем растет количество интернет-пользователей, а взаимодействие и общение людей сегодня происходит не так, как это было раньше. Все чаще новости люди узнают не из газет и телепередач, а берут информацию из интернета, — подчеркнул депутат. — МедиаСаммит дал возможность послушать опытных спикеров и специалистов, чьи выступления помогли мне, например, определить для себя те каналы, через которые лучше взаимодействовать с целевой аудиторией – моими избирателями".

Также, по мнению Евгения Костюкова, Дальневосточный МедиаСаммит играет заметную роль в объединении медиасообщества региона и решении актуальных вопросов в сфере массовых коммуникаций. Еще одной важной целью мероприятия является углубление диалога между властью и массмедиа, обеспечение открытости органов власти и бизнеса для СМИ и общественности.

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