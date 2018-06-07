Екатерина Елисеева. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Тихоокеанский медицинский конгресс переопределит актуальность лекарственных средств

Проректор Тихоокеанского медицинского университета Екатерина Елисеева на брифинге Медиасаммита рассказала о будущем мероприятии

7 июня, PrimaMedia. Главный внештатный фармаколог Приморского края проректор Тихоокеанского медицинского университета Екатерина Елисеева сегодня 7 июня, в ходе брифинга на V МедиаСаммите рассказала о том, какие проблемы сегодня волнуют медицинское сообщество и обозначила круг вопросов которые будут обсуждаться на Тихоокеанском медицинском конгрессе в сентябре, сообщает ИА PrimaMedia.

— Мы будем обсуждать самые современные, доказательные и эффективные методы диагностики и лечения заболеваний, — сообщила Екатерина Елисеева. — Моя ответственность, как главного внештатного фармаколога, заключается в том, чтобы оперативно информировать руководителей разного уровня о том, какие проблемы существуют в сфере обращения лекарственных средств, и подсказывать, как эти проблемы можно решить.

По словам Екатерины Елисеевой, одной из наиболее актуальных проблем является огромный объем бумажной" работы врачей, которым приходится добиваться заключения врачебных комиссий, чтобы обеспечить больных необходимыми препаратами за счет ФОМС или края: нередко такие препараты не входят в регламент, утвержденный Минздравом. Также полежит регулярному пересмотру список лекарственных препаратов — например, антибиотики имеют свойство устаревать из-за того, что бактерии адаптируются к препаратам. Поэтому в резолюции будущего 15-го Тихоокеанского медицинского конгресса обязательно будут содержаться рекомендации о признании нового перечня актуальных лекарственных средств для лечения тех или иных заболеваний.

Существует и проблема недобросовестной рекламы в масс-медиа — об этом Екатерина Елисеева также упомянула призвав пациентов доверять прежде всего рекомендациям лечащего врача, а не телевизионной рекламе чудо-снадобий.

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