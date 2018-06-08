Георгий Карлов: взаимодействие РФ, КНДР и Южной Кореи укрепит мирный диалог в АТР

Георгий Карлов, депутат Госдумы РФ от Сахалинской области. Фото: ИА PrimaMedia

В Государственной Думе планируют создать межпарламентскую площадку для взаимодействия России, Северной Кореи (КНДР) и Южной Кореи

8 июня, PrimaMedia. Трёхстороннее межпарламентское взаимодействие России, Северной Кореи и Южной Кореи – это укрепление мирного диалога в АТР и развитие деловых отношений. Об этом заявил Георгий Карлов, депутат Госдумы РФ и член Комитета по безопасности и противодействию коррупции. Идея создания на базе Государственной Думы РФ площадки для общения "групп дружбы" трёх стран прозвучала в рамках первого Международного форума "Развитие парламентаризма", – сообщает ИА PrimaMedia (Москва)

– Создание в Государственной Думе площадки трёхстороннего межпарламентского взаимодействия для общения России КНДР и Южной Кореи – идея интересная и своевременная. Сейчас, когда КНДР и Южная Корея сделали конкретные шаги в сторону налаживания мирных, дружеских отношений, российская сторона в лице депутатов Госдумы может поспособствовать укреплению этих позитивных процессов, которые напрямую связаны с обеспечением мирной обстановки в зоне АТР, вблизи границ нашего Дальнего Востока, – сказал Георгий Карлов.

Также парламентарий отметил, что для России создание межпарламентской площадки взаимодействия трёх стран – дополнительная возможность укрепить деловое сотрудничество.

– Я думаю, что мы сделаем всё для того, чтобы такая площадка была на территории Государственной Думы, – заявил для РИА "Новости" Казбек Тайсаев, координатор депутатской группы по связям с парламентом Северной Кореи.

Напомним, что первый Международный форум "Развитие парламентаризма" проходил в Москве 4-5 июня. Столица приняла более 500 иностранных парламентариев из 96 стран мира. В работе форума приняли участие 58 официальных парламентских делегаций.