Александр Маркитанов в рамках МедиаСаммита научил медийщиков справляться со стрессом

Александр Маркитанов провел мастер-класс на МедиаСаммите. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia

Психолог провел свой мастер-класс «Познай себя»

8 июня, PrimaMedia. Александр Маркитанов, коуч и писатель со стажем, провел мастер-класс по борьбе со стрессом в рамках Дальневосточного МедиаСаммита-2018. Учитель дал своим гостям особые техники и упражнения, чтобы каждый смог самостоятельно сбросить накопленную усталость и негативные эмоции, сообщает ИА PrimaMedia.

Журналисты, редакторы и пиарщики наиболее подвержены стрессу в современном мире. Каждый из этих профессий не просто следит за новостной повесткой дня, но и пропускает ее через себя: пишет статьи, общается с огромным количеством людей – отдает энергию.

Часто неумение отстраняться от негатива и справляться со стрессом приводит к затяжным депрессиям. Психосоматические проблемы приводят к физическим: из-за нервного напряжения появляются вполне ощутимые заболевания тела. О гармоничном всестороннем развитии личности в таких случаях не может быть речи. Психолог на своем мини-тренинге дал не только информацию, которая поможет сбалансировать себя изнутри, но и показал при помощи каких упражнений эффективно справиться с накопленным стрессом.

Основная аудитория Александра Маркитанова – женщины. По словам автора восьми книг, женский пол намного более восприимчив к окружающему миру, нежели мужчины. Коуч ставит перед собой глобальную цель: создать общество, где каждый умеет любить себя и окружающих, развивается в разных сферах и не глушит стресс алкоголем или табаком.

Когда-то врачи поставили психологу приговор: финальная стадия разрушения суставов, и единственным спасением была операция, которая отсрочит полное разрушение на год-полтора. Прошло больше 30 лет, а хирургического вмешательства так и не было. Александр смог сам себя вылечить и запустить процесс разрушения суставов в обратную сторону — восстановить свое здоровье.

Психолог и человек мира считает, что тело – это инструмент, он должен быть всегда "заточенным".

– Если у человека есть цели, задачи, если он хочет служить обществу, то для этого ему нужна внутренняя сила, раскрытие потенциала и способностей. Будучи слабым, он не сможет служить добру качественно. Немощный человек – это угроза и для семьи, и для общества, – говорит Александр Маркитанов.

Александр Маркитанов провел мастер-класс на МедиаСаммите. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Александр Маркитанов провел мастер-класс на МедиаСаммите. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Александр Маркитанов провел мастер-класс на МедиаСаммите. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Александр Маркитанов провел мастер-класс на МедиаСаммите. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Александр Маркитанов провел мастер-класс на МедиаСаммите. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Александр Маркитанов провел мастер-класс на МедиаСаммите. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia 1 / 6

После мастер-класса коуч получил море отзывов о том, что важно поднимать темы стресса и депрессий в XXI веке, так как для многих эта проблема стоит остро.

– Этот тренинг поможет мне справиться не только со стрессом, но и с лишним весом, улучшить здоровье внутренних органов. К тому же психолог дал техники, чтобы гармонизировать свой внутренний мир — для женщин это особенно актуально, – делится впечатлениями гостья мастер-класса Анна.

После тренинга "Познай себя" люди были настолько вдохновлены, что активно заинтересовались и книгами автора. Его работы были переведены на многие европейские и азиатские языки. Посетители МедиаСаммита с удовольствием приобрели себе в личную библиотеку литературу от автора Александра Маркитанова.

Александр Маркитанов провел мастер-класс на МедиаСаммите. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Александр Маркитанов провел мастер-класс на МедиаСаммите. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Александр Маркитанов провел мастер-класс на МедиаСаммите. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia 1 / 3

Напомним, организаторами Дальневосточного МедиаСаммита-2018 выступают Аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО, министерство по развитию Дальнего Востока, администрация Приморского края, Дальневосточный федеральный университет, Приморское отделение Союза журналистов России, проект "Медиашкола: Дальневосточный репортер". Генеральный партнер форума — РусГидро.