Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАO. Фото: ИА PrimaMedia

Штрафы за нарушения ПДД должны идти на благоустройство дорог — сенатор Р. Гольдштейн

с 1 января 2019 года власти субъектов Федерации обязаны направлять средства от штрафов за нарушение ПДД только в региональные дорожные фонды

7 июня, PrimaMedia. Президент России подписал поправки в Бюджетный кодекс, согласно которым с 1 января 2019 года власти субъектов Федерации обязаны направлять средства от штрафов за нарушение Правил дорожного движения только в региональные дорожные фонды, а не на иные цели, — ИА PrimaMedia

— Согласно статистике, ежегодный объем штрафов, которые оплачивают водители и пешеходы за нарушение ПДД, составляет порядка 60 миллиардов рублей. Это весьма внушительная сумма. Сейчас региональные власти имеют право направлять эти средства на цели, которые с ремонтом и благоустройством дорожной сети не связаны. И субъекты нередко эти правом пользуются. Между тем, качество дорожной инфраструктуры — одна из наиболее острых проблем по стране. Поэтому логично и справедливо направлять средства от штрафов за нарушение порядка на дорогах на благоустройство этих дорог, чтобы повысить качество инфраструктуры и тем самым сократить число нарушений. Деньги будут направляться на оборудование пешеходных переходов, установку светофоров, ограждений, видеокамер, освещения на дорогах регионального и местного значения, — прокомментировал член Совета Федерации Ростислав Гольдштейн.

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