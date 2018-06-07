Рост цен на бензин это результат действия правительства - Путин на "Прямой линии"

Владимир Путин рассказал о причинах роста цен на бензин. Фото: ИА PrimaMedia

По словам президента, минэконоразвития планировало наполнить бюджет, что и привело к майскому скачку цен

7 июня, PrimaMedia. Проблему резкого роста цен на бензин Владимир Путин обсудил в числе первых в ходе ежегодной "Прямой линии". Он объяснил подорожание топлива действиями правительства, направленными на наполнение бюджета.

В числе городов, находящихся на грани "топливных бунтов" назвали Красноярск, Ульяновск, Санкт-Петербург, а также Анадырь, где цена за литр бензина достигла 55 рублей. К президенту обратился житель Петербурга Алексей Караваев. Свой видеовопрос он задал, находясь за рулем, очевидно, большегруза.

"45 рублей литр салярки — сколько можно это терпеть? Мы 18 марта сделали такой большой выбор, вся страна за вас проголосовала, а цены на бензин вы все никак не можете остановить!", — эмоционально высказался Караваев.

"Рост цен на бензин — это недопустимо, неправильно. Это результат неточного, мягко говоря, регулирования, которое было введено в сфере энергетики и энергоресурсов. Правительство провело так называемый пересмотр налоговых мер по наполнению бюджета, сделало, так сказать, маневр. Это все привело к стимулированию вывоза за границу на экспорт сырой нефти. Цены на нефть на мировом рынке поднялись. И наши нефтяные компании считают, что наполняя свои НПЗ, они недополучают выгоду за тот объем нефти, которую они направляют на НПЗ, а могли бы отправить на экспорт. Это по их мнению выпадающие доходы и они их вложили в цену на нефтепродукты", — объяснил ситуацию Владимир Путин.

Он пояснил, что для стабилизации цен были снижены акцизы: на бензин — на три тысячи, на дизтопливо — на две тысячи рублей, а также был наложен запрет на дальнейшее повышение акцизов с июля 2018 года.

"К осени этого года будут приняты другие мер по стабилизации цен на рынке", — пообещал Путин.

Министр экономики РФ Александр Новак, также находящийся в эфире во время прямой линии отметил, что в мае цены на топливо выросли в среднем на 5,6%. Чтобы исправить ситуацию, он попросил президента поддержать законопроект о введении экспортных пошлин на нефтепродукты. Однако Владимир Путин отнеся к этой идее со скепсисом. Он назвал такие меры угрозой для нефтяных компаний, а ведь с ними "всегда был конструктивный диалог".