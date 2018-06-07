Полгектара вместо одного и 55 тысяч рублей за билет до Москвы - приморцы жалуются Путину. Фото: ИА PrimaMedia

"Полгектара - больше нет" и 55 тысяч рублей за билет до Москвы - приморцы жалуются Путину

Проблемы Дальнего Востока Владимир Путин обсудил единым "пакетом"

7 июня, PrimaMedia. Все самые удобные дальневосточные гектары разобрали чиновники, авиаинженеру приходится работать маляром в Хабаровском крае, а билет на самолет Владивосток-Москва в одном направлении стоит 55 тысяч рублей — дальневосточники задали свои вопросы Владимиру Путину в ходе "Прямой линии". Президент отметил, что несмотря на проблемы, регион ждет перспективное будущее, сообщает ИА PrimaMedia.

Сразу несколько дальневосточных проблем ведущие объединили в один вопрос к президенту России. Они озвучили несколько обращений, поступивших в адрес президента через интернет от жителей регионов ДВ.

Так, сразу ряд жалоб поступил на выделение земли по программе "Дальневосточный гектар". Один из обратившихся заявил, что все привлекательные земли "разобрали чиновники", а простым хабаровчанам выдают землю за 300 км от города.

Жительница Владивостока Ольга Антонюк пожаловалась президенту, что вместо целого гектара ей выдали только половину, заявив, что больше земли не осталось.

В отношении "Дальневосточного гектара" Владимир Путин заявил, что "программа работает", а все недоработки будут устранены. Чиновников, которые якобы разобрали себе привлекательные земли, он пообещал проверить.

Вторая часть вопроса касалась ограниченного рынка труда на территории ДВ. Так, авиаинженер из Комсомольска-на-Амуре пожаловался, что ему приходится работать маляром и красить крыши.

В ответ президент сообщил, что количество рабочих мест на Дальнем Востоке растет.

"Да, это одна из проблем. И очень жаль, что инженер в сфере самолетостроения должен работать маляром. Но мы поддерживаем высокотехнологичные сферы производства. Одна из них — это и самолетостроение. В том числе и гражданских компетенций. Также мы будем развивать на Дальнем Востоке космическую отрасль и высокие технологии", — сообщил президент.

В рамках дальневосточной темы к Владимиру Путину обратился житель Уссурийска Алексей Григорьев. Он пожаловался на резкий рост цен на авиабилеты летом 2018 года.

"Я работаю в Уссурийске, а жена и двое детей живут в Москве. В июле цена билетов до столицы выросла до 55 тысяч рублей в одну сторону. Чтобы им приехать ко мне, нужно больше 150 тысяч рублей в одну сторону", — пожаловался Алексей Григорьев.

"По поводу билетов из Владивостока. Есть программы, которые субсидируют перелеты в отдельные периоды времени. Первое, что нужно сделать — расширить географию и время применения таких субсидий, а также возрастные группы. Самое главное решение было принято правительством буквально на днях — об обнулении НДС на такие перевозки. Посмотрим, как это будет работать", — ответил на вопрос Владимир Путин.

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