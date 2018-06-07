Владимир Путин: работа по снижению цен на авиаперелеты для дальневосточников уже началась

Владимир Путин. Фото: ИА PrimaMedia

Правительство обнулило НДС. Это первый шаг

7 июня, PrimaMedia. Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, что правительство сделало первый шаг в работе по снижению цен на авиаперелеты на Дальний Восток. Кабмин на днях обнулил налог на добавочную стоимость (НДС). Главе государства задали ряд вопросов с Дальнего Востока, в том числе из Приморья, сообщает ИА PrimaMedia.

Сразу несколько вопросов от приморцев прозвучало по стоимости перелетов из региона в центральную часть России. Волонтер из Приморья сказала, что дальневосточники из-за транспортной недоступности ощущают себя оторванными от страны. Мужчина из Уссурийска посетовал, что его семья живет в Москве и встречи с ними обходятся дорого.

"Есть программы субсидирования в отдельные периоды по году и по возрасту. Нужно расширить географию и время применения и расширить возрастные группы. Это может быть точечные решения, но их нужно делать. Первый шаг на пути уже сделан. По Дальнему Востоку правительством принято на днях решение. А именно решение об обнулении НДС на перевозки. Это существенно снизит стоимость. Это первый и важнейший шаг для снижения стоимости на авиабилеты", — сказал Владимир Путин.

Также от лица дальневосточников озвучили проблему по программе дальневосточного гектара. Например, жительнице Владивостока Ольге Антонюк дали только полгектара. Еще одна проблема – трудоустройство. В ходе эфира привели пример инженера в области авиации из Комсомольска, который вынужден работать маляром.

Глава государства признал, что с рынком труда есть проблема.

"Жаль, что инженер авиастроения вынужден работать маляром. Но мы поддерживаем отрасли на Дальнем Востока, одна из них – авиастроение, в том числе гражданская авиация. Будем развивать наряду с судостроением. Будем развивать космическую отрасль, не просто так космодром "Восточный" именно на Дальнем Востоке построили, высокие технологии, включая автомобилестроение. Это вещи длительного цикла", — сказал Путин.

Что касается дальневосточного гектара, то, по словам президента, при всех издержках программа работает. А то, что вопросы возникают, говорит, что программа работает и спрос есть.