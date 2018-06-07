Писатель Сергей Шаргунов задал свой вопрос Путину с площадки фестиваля "ЛиТР - 2018" из Владивостока. Фото: Facebook Сергея Шаргунова

Писатель Сергей Шаргунов задал вопрос Путину с фестиваля "ЛиТР - 2018" во Владивостоке

Депутат Госдумы попросил президента не доводить до маразма применение наказаний за экстремизм

7 июня, PrimaMedia. Сергей Шаргунов вышел на прямую линию с Владимиром Путиным из Владивостока. Он сообщил, что находится сейчас на литературном фестивале "ЛиТР-2018", который проходит в эти дни на площадке ДВФУ. Свой вопрос писатель и политический деятель посвятил применению статьи об экстремизме, сообщает ИА PrimaMedia.

"Есть некоторые исполнители, которые с особым рвением берутся за так называемый экстремизм. И речь идет не о прямых призывах к насилию, а о нелепых суждениях. Доходит до маразма — молодых патриотичных ребят решили осудить за референдум об ответственности власти в стране", — сказал Шаргунов.

Он также раскритиковал новые "расплывчатые законы", связанные с интернетом и напомнил, что речь идет о личном мнении людей, а также о судьбах молодежи, которые могут сломаться под применением к ним этих норм.

"Судебная практика должна находиться в поле зрения общественности и должна корректироваться. Если речь идет об экстремизме, то нарушил — ответь. Но нужно определиться с основными понятиями и не доводить все до маразма и до абсурда, как вы говорите. Я попрошу коллег из ОНФ вместе проанализировать, что происходит. В то же время нужно поставить заслон экстремизму, например, пропаганде суицида среди молодежи или нацистских идей. Хочу вас заверить, что и в правоохранительных органах, и в судебной системе люди понимают свои задачи", — прокомментировал вопрос Владимир Путин.

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